Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Το τυφλό γουρούνι στη Δεύτερη οδό» της Σώτης Τριανταφύλλου

Παρουσιάζεται στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα αυτή την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα, το νέο μυθιστόρημα της Σώτης Τριανταφύλλου , «Το τυφλό γουρούνι στη Δεύτερη οδό. Χρονικό σε πόλεις με ποτάμι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Αποφάσισα να γράψω το «Τυφλό γουρούνι στη Δεύτερη οδό» όταν διάβασα τα απομνημονεύματα του θείου Λη, που εκδόθηκαν στα ρωσικά το 1963. Στο βιβλίο με τίτλο «Αριστερή πλευρίτιδα: αναμνήσεις ενός Αμερικανού Κόκκινου» —που θα μπορούσε να έχει υπότιτλο «Το ρομάντζο του αμερικανικού κομμουνισμού» ή κάτι παρόμοιο — ο Λη Φίλιπς, πρώην Ηλίας Φιλιππόπουλος, αφηγείται τη ζωή του από το 1918, όταν πήρε το καράβι για την Αμερική, μέχρι το 1961, όταν εγκατέλειψε το Μέμφις του Τεννεσσί για να εγκατασταθεί στη λατρεμένη του Μόσχα.

Έγραφα λίγες σελίδες κάθε βράδυ στη διαδρομή προς την Καλιφόρνια, όπου πήγα να συναντήσω τον αδερφό μου τον Πάντυ, κι έπειτα στη Μοντάνα, όπου ταξίδεψα μόνο και μόνο για να δω πώς είναι η Μέρυ Κέυ είκοσι χρόνια αργότερα. Το χειρόγραφο —τριακόσιες είκοσι σελίδες γραμμένες στη γραφομηχανή, με τις μουτζούρες και τα σβησίματα— το είχα βάλει στο ντουλαπάκι του στέισον βάγκον ανάμεσα σε διάφορα μικροαντικείμενα: έναν φακό, ένα ζευγάρι μάλλινα γάντια, την άδεια του αυτοκινήτου και δυο κλήσεις της τροχαίας για υπερβολική ταχύτητα. Και θα το ξεχνούσα εκεί αν δεν πήγαινα επιστρέφοντας στο Μέμφις, στη μάντρα του Χάρρυ Γουάιτ για να ανταλλάξω το στέισον βάγκον με ένα παλιό Όλντσμομπιλ.

Κανείς δεν μου ζήτησε να αφηγηθώ την ιστορία των Φίλιπς και της πόλης μας, του Μέμφις του Τεννεσσί. Κανείς δεν μου ζήτησε να μην την αφηγηθώ. Έτσι, αφηγήθηκα αυτή την αληθινή ιστορία που είναι γεμάτη ψέματα.

Η Σώτη Τριανταφύλλου έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε στην Αθήνα, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Είναι συγγραφέας και ιστορικός των ΗΠΑ. Μεταφράζει από τέσσερις γλώσσες και αρθρογραφεί στον Τύπο.

Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, νουβέλες, δοκίμια και διηγήματα.

