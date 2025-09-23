Δράσεις και παρεμβάσεις: Ο απολογισμός του Δήμου Αιγιαλείας

Με απολογισμό δράσεων και παρουσίαση τρεχουσών παρεμβάσεων σε καθαριότητα και τεχνικά έργα, ο Δήμος Αιγιαλείας πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους να αναλύουν τα αποτελέσματα της αντιπυρικής περιόδου και τις παρεμβάσεις σε υποδομές, σχολεία και αθλητικούς χώρους.

"Συνέντευξη τύπου στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παραχώρησαν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας κ.Ελευθεριώτης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ.Καραϊσκος και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ.Χριστόπουλος, παρουσιάζοντας τον απολογισμό δράσεων και τις τρέχουσες παρεμβάσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραϊσκος παρουσίασε αναλυτικά την πορεία των καθαρισμών ιδιωτικών χώρων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου 2025.

Όπως ανέφερε, κατατέθηκαν συνολικά 279 αιτήσεις πολιτών που αφορούσαν 323 ιδιοκτησίες, είτε με χειρόγραφο τρόπο είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αυτές, οι 238 ιδιοκτησίες καθαρίστηκαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 85 έλεγχοι και αυτεπάγγελτες αυτοψίες, ενώ συντάχθηκε το Παράρτημα Α΄ της Π.Δ. 20/2024. Συγκεκριμένα, στη ΔΕ Αιγίου καταγράφηκαν 30 περιπτώσεις, στη ΔΕ Αιγείρας 8, στη ΔΕ Ακράτας 8, στη ΔΕ Διακοπτού 7, στη ΔΕ Συμπολιτείας 12 και στη ΔΕ Ερινεού 20. Για μη συμμόρφωση επιβλήθηκαν 47 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες, ενώ 38 ιδιοκτησίες παρέμειναν ακαθάριστες λόγω αγνώστων ιδιοκτητών που δεν έχουν δηλωθεί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η επιβολή κυρώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος καθάρισε συνολικά 37 ιδιοκτησίες σε όλο τον Δήμο Αιγιαλείας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 50-60% των ακαθάριστων χώρων (18 στη ΔΕ Αιγίου, 5 στη ΔΕ Αιγείρας, 5 στη ΔΕ Διακοπτού, 2 στη ΔΕ Ακράτας, 4 στη ΔΕ Ερινεού και 3 στη ΔΕ Συμπολιτείας)" αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αιγιαλείας.

Και προσθέτει: "Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από τον Αντιδήμαρχο κ.Χριστόπουλο οι τελευταίες εξελίξεις στις παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μεταξύ άλλων, ολοκληρώνεται η αποκατάσταση βλάβης στα φώτα στη Δυτική Είσοδο, που προκλήθηκε λόγω εργασιών υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΗ, ενώ παράλληλα γίνονται παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας. Συνεχίζονται οι τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Μελισσίων, ενώ ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας στην Ακράτα, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, σε συνεργασία με την τοπική Αντιδήμαρχο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Τέμενης, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του γηπέδου της Αιγείρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο μονοπάτι στα Ύδατα της Στυγός, ένα έργο που αναδεικνύει το φυσικό κάλλος της περιοχής. Επίσης, προγραμματίζεται το βάψιμο των ξύλινων στοιχείων στην πλατεία Αγίας Λαύρας, ενώ καθημερινά τα συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν μικροεπεμβάσεις με βάση τα αιτήματα των πολιτών.

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου κ.Ελευθεριώτης δηλωσε: "Συνεχίζουμε με συνέπεια και συνεργασία, με στόχο έναν Δήμο πιο καθαρό, ασφαλή και λειτουργικό για όλους".