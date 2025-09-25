Επιστολή διαμαρτυρίας δημότισσας για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων

Με επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων και τις δημοτικές παρατάξεις, η συμπολίτισσα Πολυξένη Σταθοπούλου καταγγέλλει έλλειψη διαφάνειας και ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία του Δήμου, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την τοποθέτηση δεξαμενών πυροπροστασίας και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι δημότες πυρόπληκτων περιοχών.

Η επιστολή

Απευθύνομαι προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΔΠ αλλά επικαλούμαι και την ουσιαστική βοήθεια των αντιπολιτευτικών δημοτικών παρατάξεων του ΔΣ του ΔΠ ελπίζοντας ότι θα κατανοήσετε την αγανάκτηση ενός δημότη της Πάτρας και θα συνδράμετε ώστε ο κάθε πατρινός δημότης να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και να ενημερώνεται με διαφάνεια από την Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες που την εκπροσωπούν.

⎯ Καταρχήν δεν σημαίνει για μένα ότι μια παράταξη που έχει την πλειοψηφία θα υιοθετεί & θα επιλέγει πρακτικές ενημέρωσης & πληροφόρησης αποσπασματικά σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

⎯ Δεν ανέχομαι ως κάτοικος των Άνω Συχαινών μιας περιοχής πρόσφατα πυρόπληκτης (Συν. 1), που εδώ και ένα μήνα καταπίνω με το κουτάλι τα αποκαΐδια της φωτιάς, κλείνω ερμητικά το σπίτι μου για να αποφύγω την μόλυνση του εσωτερικού χώρου & του περιβάλλοντος της οικίας μου, που κατασπαταλώ αρκετό νερό, πληρώνοντας από την τσέπη μου, για να καθαρίσω το σπίτι μου και την αυλή μου, να αναζητώ ενημέρωση & πληροφόρηση σε θέματα που άπτονται των πυρκαγιών και η

Πολιτική Προστασία να μου απαντάει ότι πρέπει να κάνω αίτηση για να ενημερωθώ.

Ξεκινώ από μια πρόσφατη ενημερωτική ανακοίνωση που μου κοινοποιήθηκε στις 18/9/2025 12:00 π.μ. από τον Δήμο Πατρέων μέσω του Facebook που διατηρεί

(https://www.facebook.com/patrasmunicipality) και ανακοινώνει τις προσφορές του (Συν. 2)

Τίτλος της είδησης: «ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ 10η ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ»

Ανατρέχοντας σε όλο το κείμενο της συγκεκριμένης είδησης διαπίστωσα ότι η Πολιτική Προστασία του ΔΠ με ενημέρωνε με έπαρση ότι έχει κάνει αλλά 10 τέτοια ευεργετήματα (10 μεγάλες δεξαμενές των 50.000 λίτρων) στην πατραϊκή κοινωνία που εγώ προσωπικά ως κάτοικος των Άνω Συχαινών (μιας πρόσφατα πυρόπληκτης περιοχής) δεν τα γνωρίζω.

Φυσικό ήταν να αναζητήσω πληροφορίες από τις υπηρεσίες του ΔΠ με την ελπίδα μήπως η περιοχή των Άνω Συχαινών είχε τέτοιο δώρο και πως εμείς οι κάτοικοί της δεν καταφέραμε να σώσουμε το βουνό (δασικό τμήμα & τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Βούντενης) που κατακάηκε. Ευτυχώς όμως που καταφέραμε να σώσουμε τα σπίτια μας κυρίως με την συνδρομή ΜΟΝΟ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ), των Εθελοντών & των κατοίκων της περιοχής.

Το γραφείο τύπου του ΔΠ με παρέπεμψε στην διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας του ΔΠ κ. Καρδαρά, η οποία στις ερωτήσεις μου: α) που βρίσκονται οι 10 αυτές δεξαμενές, β) ποιες περιοχές της Πάτρας καλύπτουν, γ) εάν μια τέτοια δεξαμενή έχει εγκατασταθεί στην περιοχή μου και δ) πότε έχουν εγκατασταθεί (πριν ή μετά την 30η Αυγούστου του 2025) δεν απαντούσε, αλλά με συμβούλευε να κάνω αίτηση και έτσι θα με πληροφορήσει. Επίσης κατά την τηλεφωνική μας συνομιλία στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από την τηλεφωνική μας επικοινωνία μου μετέφερε την πληροφορία (παραπλανητική βέβαια τακτική από τον Άννα στον Καϊάφα) ότι πλήρης αρμοδιότητα αλλά και εισήγηση για την τοποθέτηση αυτών των δεξαμενών έχει η ΠΥ. Που είναι η Αλήθεια και που το έμα; Βέβαια η συγκεκριμένη πληροφορία είναι κατάφορα ψευδή γιατί:

a) και εμπειρία επί του θέματος αυτού έχω, δεδομένου το έτος 2021 είχα υποβάλει αίτηση στην Πολιτική Προστασία του ΔΠ για τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού στην περιοχή μας, - η οποία δεν ολοκληρώθηκε, λόγω άρνηση της ΔΕΥΑΠ. Συγκεκριμένα η αίτησή μου προωθήθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία μετά από αυτοψία & έλεγχο που έκανε, εισηγήθηκε την αναγκαιότητα τοποθέτησης πυροσβεστικού κρουνού όχι μόνο στη θέση με συντεταγμένες 38.25693489, 21.77042521 αλλά και σε άλλες θέσεις της περιοχής μού (Συν. 3). Δυστυχώς όμως η ΔΕΥΑΠ του ΔΠ χωρίς καμία αυτοψία, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, μας ενημέρωσε, μετά από όχληση βέβαια για ενημέρωση επί του αιτήματός μου, ότι αποφάσισε να τοποθετήσει το πυροσβεστικό κρουνό, στην θέση 38.253097, 21.772430, δηλ. σε απόσταση 550 μέτρων (αρκετά μακριά από τις κατοικίες) από την προτεινόμενη θέση της ΠΥ (Συν. 4, Συν. 5, Συν.

b) και στην συνέχεια το επιβεβαίωσα με μετέπειτα τηλεφωνική επικοινωνία μου με την ΠΥ η οποία με διαβεβαίωσε ότι υποβάλλονται αιτήματα από την Πολιτική Προστασία του ΔΠ και στην συνέχεια τα αιτήματα προωθούνται στην ΠΥ για να γίνει αυτοψία και έλεγχος για την αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου.

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων μου, ζητώ τόσο από την πλειοψηφούσα παράταξη του ΔΣ (των λαϊκών στρωμάτων !!!!) του ΔΠ αλλά και τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις του ΔΣ του ΔΠ:

1. να καταδικάσουν την ανάρμοστη συμπεριφορά της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του ΔΠ

2. να υποχρεώσουν το συγκεκριμένο τμήμα του ΔΜ να αλλάξει τακτική ενημέρωσης ώστε οι πατρινοί δημότες να ενημερώνονται απρόσκοπτα αλλά και να προτρέπουν τους δημότες να διεκδικούν την εκτέλεση προληπτικών μέτρων στις περιοχές τους για να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά φαινόμενα αντίστοιχα των φετινών πυρκαγιών.

3. να ζητήσουν από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του ΔΠ να δημοσιοποιήσουν άμεσα το συγκεκριμένο θέμα με πλήρη διαφάνεια & ακριβείς πληροφορίες στην πατραϊκή κοινωνία (γιατί δεν πρόκειται για κρατικά μυστικά ούτε για προσωπικά δεδομένα): α) που έχουν εγκατασταθεί οι 10 αυτές δεξαμενές: β) εάν είναι δεξαμενές αντιμετώπισης πυρκαγιών: γ) ποιες περιοχές της Πάτρας καλύπτουν: δ) πότε έχουν εγκατασταθεί: ε) πως τροφοδοτούνται και πως λειτουργούν: και τέλος τι προτίθεται να κάνει μελλοντικά η Πολιτική Προστασία για περιοχές οι οποίες χρήζουν τέτοιων δεξαμενών και δεν έχουν εγκατασταθεί.

4. να ζητήσουν η περαιτέρω ενημέρωση σε ανάλογα θέματα να πραγματοποιείται επίσης με πλήρη διαφάνεια & ακριβείς πληροφορίες για όλες τις μελλοντικές ή ετεροχρονισμένες ευεργετικές δραστηριότητες των επιτελούμενων έργων του (ώστε οι δημότες να μην ενοχλούν ή παρακωλύουν το έργο των υπαλλήλων του ΔΠ) :

1. στην ιστοσελίδα του ΔΠ

2. σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ και βέβαια

3. στην σελίδα του Facebook που διαθέτει, η οποία παρεμπιπτόντως πλαισιώνεται από το κατάπτυστο μήνυμα: «Ο χρήστης ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ περιόρισε ποιοι μπορούν να

σχολιάζουν αυτή τη δημοσίευση.» (ελευθερία του λόγου το λέμε αυτό, Φίλτατε Δήμαρχε υπάρχει μια λαϊκή παροιμία, η πιο ευγενική, που λέει: «Ουρανός καθαρός αστραπές δεν φοβάται»

5. να απαιτήσουν ώστε οι υπηρεσίες (ΔΕΥΑΠ & Πολιτική Προστασία) του ΔΠ να έχουν αγαστή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να μην αγνοούν τις εισηγήσεις της σε θέματα πρόληψης, προς όφελος των πατρινών δημοτών,

Ευελπιστώ ότι η διαμαρτυρία/καταγγελία μου, η οποία δεν αφορά μόνο εμένα αλλά κάθε πατρινό δημότη, να προβληματίσει τόσο την πλειοψηφούσα παράταξη του ΔΣ (των λαϊκών στρωμάτων) του ΔΠ όσο και όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις του ΔΣ ώστε να δρομολογηθεί μια πρακτική πληροφόρησης του πατρινού δημότη, η οποία να λειτουργεί απρόσκοπτα, σωστά & ολοκληρωμένα στα πλαίσια της νομιμότητας και της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα πλειοψηφιών, λαϊκών στρωμάτων, πληβείων και προνομιούχων"