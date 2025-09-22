Θα τολμήσει η UEFA να αποβάλει όλες τις ομάδες του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της;

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA πρόκειται να συνεδριάσει την Τρίτη (23/9) και επί τάπητος αναμένεται να τεθεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού όλων των ομάδων του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ώρες για το μέλλον όλων των ομάδων του Ισραήλ -συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής- στa Κύπελλα Ευρώπης κι αυτό διότι η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αναμένεται να συνεδριάσει και να ψηφίσει υπέρ ή κατά του αποκλεισμού τους.

Η κρίσιμη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τρίτη (23/9) και με την πίεση να αυξάνεται, λόγω του πολέμου στη Γάζα, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας καλούνται να καταθέσουν την ψήφο τους, θετική ή αρνητική, για την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, το Κατάρ, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA, ηγήθηκε της πίεσης για μία σχετική ψηφοφορία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA τάσσονται υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ.

Πρόσφατα, θυμίζουμε ότι ο Έρικ Καντονά απηύθυνε έκκληση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ενώ και η εθνική Ισπανίας εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη συμμετοχή της από το Μουντιάλ εάν προκριθούν οι Ισραηλινοί.