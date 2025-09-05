Φουλ για μετάλλιο η Εθνική νεανίδων πόλο, νίκησε 18-9 την Ολλανδία

Έβαλε… πλώρη για μετάλλιο η Εθνική Ομάδα Νεανίδων Κ18.

Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα επιβλήθηκε εύκολα της Ολλανδίας με 18-9, στον σημερινό (5/9) προημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας και εξασφάλισε την πρόκρισή του στην τετράδα της διοργάνωσης.

Εφτασε τα 8 γκολ σε 4 ματς η πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Στον αυριανό (6/9) ημιτελικό, που είναι προγραμματισμένος στις 21:30, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Ιταλία-Ισραήλ.

Οι διεθνείς μας έδειξαν τις προθέσεις τους από το ξεκίνημα του αγώνα, αφού προηγήθηκαν με 6-0 μόλις 47 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.

Συνεχίζοντας σε αυτό το ρυθμό, μάλιστα, «εκτόξευσαν» τη διαφορά ακόμη και στα εννέα γκολ (15-6 και 18-9), στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σκόραραν επτά παίκτριες, με την Νεφέλη Άννα Κρασσά να βρίσκει στόχο πέντε φορές και τις Δρακωτού, Σαλταμανίκα από τρείς.

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 18-9

Οκτάλεπτα: 6-1, 4-3, 3-2, 5-3

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη, Κουνδουράκη, Μπίκου 2, Δρακωτού 3, Μαρίνου 1, Κλαψιανού 2, Κρασσά 5, Σταυρίδου, Αφροδίτη Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 3, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Ολλανδία σκόραραν: Γκοντερφρόι 2, Βαν Ας 2, Μπότερμανς 2, Χέριννγκ 1, Λούτεμπεργκ 1, Όουβενς 1.

Αναλυτικά τα στοιχεία, τα στατιστικά ΕΔΩ και η διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

Στην τετράδα προκρίθηκε και η Ισπανία που κέρδισε εύκολα την Σερβία με 19-4.