Μαίνεται η μάχη των κορυφαίων σκόρερς στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα

Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων προκριματικών γύρων / ξεσκαρτάρισμα, και τα τρία Ευρωπαϊκά Κύπελλα βρίσκονται πια στην κύρια φάση, με τη διεξαγωγή της League phase, που ξεκινά πολύ σύντομα, τόσο στο Τσάμπιονς Λιγκ, όσο και στο Γιουρόπα, αλλά και στο Κόνφερενς.

Εκτός όμως από τις 108 συμμετέχουσες ομάδες που συνεχίζουν (από τις 323 που εκκίνησαν) ανάμεσά τους Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, τη δική τους μάχη δίνουν και οι κορυφαίοι σκόρερς όλων των εποχών.

Ηδη προ διημέρου σκόραρε -με 6η διαφορετική ομάδα- ο Džeko φτάνοντας τα 66 γκολ.

Αναλυτικά η σχετική λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει περισσότερα από 50 γκολ σε όλες τις επίσημες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA -αλλά και σε αυτές της FIFA που μετέχουν ευρωπαϊκοί σύλλογοι (με μαύρα γράμματα οι παίκτες που δεν έχουν εγκαταλείψει την ενεργό δράση και συνεχίζουν):

151 Κριστιάνο Ρονάλντο (Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους)

137 Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα, Παρί)

113 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Λεχ Πόζναν, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα)

93 Καρίμ Μπενζεμά (Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης)

77 Ραούλ Γκονζάλες (Ρεάλ Μαδρίτης, Σάλκε)

70 Φίλιπο Ιντζάγκι (Πάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν)

67 Χάρι Κέιν (Τότεναμ, Μπάγερν)

67 Αντρί Σεφτσένκο (Ντιναμό Κιέβου, Μίλαν, Τσέλσι)

66 Edin Džeko (Wolfsburg, Man City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Φιορεντίνα)

63 Σέρχιο Αγκουέρο (Ατλέτικο, Μάντσεστερ Σίτι)

62 Ρουντ φαν Νίστελροϊ (Χέρενφεν, PSV, Man United, Ρεάλ Μαδρίτης, Αμβούργο)

62 Γκερντ Μίλερ (Μπάγερν)

61 Μοχάμεντ Σαλάχ (Βασιλεία, Τσέλσι, Φιορεντίνα, Ρόμα, Λίβερπουλ)

59 Thomas Müller (Bayern)

59 Τιερί Ανρί (Μονακό, Γιουβέντους, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα)

59 Χένρικ Λάρσον (Φέγενορντ, Σέλτικ, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χέλσινγκμποργκ)

57 Έρικ Χάαλαντ (Μόλντε, Ρέντ Μπουλ, Ντόρτμουντ, Μαν. Σίτι)

57 Κιλιάν Εμπαπέ (ΠΣΖ, Ρεάλ Μαδρίτης)

57 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (Άγιαξ, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Paris Saint-Germain) Germain, Man United)

56 Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Marseille)

56 Eusébio (Benfica)

55 Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)

55 Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Man United)

54 Alessandro Del Piero (Juventus)

52 Αντουάν Γκριεζμάν (Ρεάλ Σοσιεδάθ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο)

50 Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

50 Αλφρέντο Ντι Στέφανο (Ρεάλ Μαδρίτης)

50 Eran Zahavi (ISR, Hapoel Tel-Aviv, Palermo, Maccabi Tel-Aviv, PSV) ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ

* Πρώτος Ελληνας ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30 (με ΠΑΟ 16, με ΠΑΟΚ 14), ακολουθούν οι: Νικολαϊδης 26 (ΑΕΚ), Παυλίδης 26 (Βίλεμ 2, ΑΖ 16, Μπενφίκα 8), Σαραβάκος 25 (23 Παναθηναϊκός, 2 ΑΕΚ)

* Τα στοιχεία μέχρι και 29/8/2025

* Οι διοργανώσεις: Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League, Κύπελλο UEFA / Europa League / Κύπελλο Εκθέσεων, UEFA Europa Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, UEFA Super Cup, Κύπελλο UEFA Intertoto, Παγκόσμιο Συλλόγων / Διηπειρωτικό

* Δεν έχουν προσμετρηθεί τα γκολ που επιτεύχθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι