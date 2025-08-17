4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παροχές υψηλού επιπέδου

Οι Σταθμοί υποδοχής
Στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και διοργανώνουν ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» θα υπάρχουν σε όλα τα αγωνίσματα σταθμοί υποδοχής και παροχές υψηλού επιπέδου για όλους όσοι και όσες συμμετάσχουν, μικρούς και μεγάλους!
Αναλυτικά:
Στον Αγώνα των 1.000 μέτρων θα υπάρχει σταθμός υποστήριξης με εμφιαλωμένο νερό́ και μπανάνες στον τερματισμό́.
Στον Αγώνα των 5.000 μέτρων θα υπάρχουν δύο σταθμοί υποστήριξης που θα παρέχεται εμφιαλωμένο νερό , ο 1ος στα 2.500 μ. στο σημείο αναστροφής των αθλητών-αθλητριών και ο 2ος στον τερματισμό. Στον τερματισμό επίσης , θα διατίθενται μπανάνες σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.
Στον Ημιμαραθώνιο 21.097 μέτρων θα υπάρχουν οκτώ σταθμοί υποστήριξης που θα παρέχεται εμφιαλωμένο νερό , οι επτά ανά 2.500 μέτρα περίπου και ο 8ος στον τερματισμό.
Στο ήμισυ της διαδρομής θα διατίθεται ενεργειακό ρόφημα . Στον τερματισμό για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες του Ημιμαραθωνίου θα παρέχονται ισοτονικό ρόφημα και μπανάνες.
Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://raceid.com/el/races/13932/about
