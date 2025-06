Ηταν όλοι εκεί για το «Αλμα Ζωής» Νομού Αχαΐας, μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη ελπίδα

Εκπροσωπήθηκαν ο Ερυθρός Σταυρός με την Ειρήνη Γκοτσοπούλου, το Inner Wheel Πατρών Βορρά-Ρίου με την πρόεδρο του Νεκταρία Καλογεροπούλου, η Φλόγα με την Κική Ζαφείρη, η ΕΛΕΑΝΑ με την πρόεδρο Μάχη Σαλαμαλίκη, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας με την πρόεδρο Δήμητρα Χρυσανθοπούλου, το Αγκαλιάζω με την πρόεδρο του Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη, οι Μαχητές με την πρόεδρο Μάρθα Χριστοπούλου, η Ερυθρά Γαία με την πρόεδρο Σοφία Πανίτσα, το Κέντρο Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κ.Παλαμάς» με τον πρόεδρο Θεόδωρο Μαλλιά. Επίσης παραβρέθηκαν η σύζυγος του υφυπουργού Πολιτισμού Ι.Φωτήλα, Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη- Φωτήλα, οι δημοτικές σύμβουλοι Μάχη Σιώρου, Νάντια Ασκούνη και απέστειλε χαιρετισμό βουλευτής Αχαίας, Ανδρέας Κατσανιώτης.

Δεκάδες συμπολίτες μας διασκέδασαν στην καλοκαιρινή εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας με αφορμή το κλείσιμο της προηγούμενης σαιζόν δραστηριοτήτων. Η βραδιά της περασμένης Τρίτης στο πανοραμικό roof του ξενοδοχείου My Way συγκέντρωσε πολλούς υποστηρικτές του σωματείου με κυρίαρχο το μήνυμα «Η ζωή μετά τον καρκίνο μπορεί να είναι γεμάτη φως, δύναμη και ελπίδα».

Τη ζεστή φιλοξενία των καλεσμένων ανάλαβε το team του My Way Hotel and Events. Τα γλυκίσματα ήταν προσφορά του Γιάννη Μιχαλόπουλου και το Ζαχαροπλαστείο Εντελβάις. Η ορχήστρα του Βασίλη Ακριβού «έντυσε» μουσικά το κάλεσμα, με τους μουσικούς Χριστόφορο Τσακανίκα στο σαξόφωνο, Εύη Γκιώνη στο βιολί και στο τραγούδι και Αλεξάνδρα Βενέρη στο τραγούδι.

Όπως αναφέρει το Αλμα Ζωής Νομού Αχαίας και η πρόεδρος Αγγελική Στεφανάκη, όσοι παρευρέθηκαν, ενισχύουν το όραμα του Συλλόγου για έγκαιρη πρόληψη, ψυχοκοινωνική στήριξη και ουσιαστική αποδοχή των γυναικών που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού.

«Η βραδιά αυτή ήταν μια υπενθύμιση ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».