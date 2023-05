Σημαντική επιτυχία η απονομή του Χρυσού Φοίνικα στην 44χρονη Γαλλίδα Ζυστίν Τριέ

Την ίδια ώρα στον Τζόναθαν Γκλέιζερ απονεμήθηκε το Μέγα Βραβείο της κριτικής επιτροπής για την ταινία του "The Zone of Interest" τα γυρίσματα της οποίας έγιναν στο Άουσβιτς.

Ο 58χρονος Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζόναθαν Γκλέιζερ των ταινιών «Sexy Beast» (2000), «Birth» (2004) και «Under the Skin», κέρδισε το Μέγα Βραβείο του 76ου Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του "The Zone of Interest".

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται παραδοσιακά στη δεύτερη καλύτερη ταινία του Φεστιβάλ.

Η ταινία παρουσιάζει την οικογενειακή ζωή του διοικητή του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης του Άουσβιτς για να θυμίσει "την κοινοτοπία του κακού".

Το "The Zone of Interest" ήταν η πιο ριζοσπαστική ταινία του διαγωνισμού: αφήνοντας το στρατόπεδο του θανάτου εκτός, η ταινία καταγγέλλει την ικανότητα των ανθρώπων να συνεχίζουν να ζουν αδιάφορα ενώ βιώνουν τη φρίκη.

Τέλος τα βραβεία του 76ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών που στην αφίσα του ήταν η εμβληματική Γαλλίδα σταρ Κατρίν Ντενέβ, είχαν και άρωμα κι άλλων χωρών όπως της Ιαπωνίας και της γειτονικής Τουρκίας. Για την ακρίβεια ο Ιάπωνας Κότζι Γιακούσο, ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς στη χώρα του, απέσπασε το βραβείο α΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία "Perfect days" του πολυβραβευμένου Βιμ Βέντερς στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών.

"Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Βιμ Βέντερς που δημιούργησε έναν υπέροχο χαρακτήρα", δήλωσε συγκινημένος στη σκηνή παραλαμβάνοντας το βραβείο του ο Κότζι Γιακούσο.

Στην ταινία αυτή του σκηνοθέτη του φιλμ "Παρίσι, Τέξας" (Χρυσός Φοίνικας, 1984), ο Κότζι Γιακούσο υποδύεται τον Χιραγιάμα, έναν υπάλληλο στις δημόσιες τουαλέτες του Τόκιο, έναν σιωπηλό και μοναχικό άνθρωπο, ο οποίος σιγά σιγά ανοίγεται στους άλλους.

Επίσης η Τουρκάλα Μερβέ Ντιζντάρ απέσπασε το βραβείο καλύτερου α΄γυναικείου ρόλου στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών για την ερμηνεία της στην ταινία "Ξερά Χόρτα" του Νουρί Μπιλγκέ Τζεϊλάν.

"Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για να ξεπερνούν τις δυσκολίες της ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο και να κρατούν την ελπίδα μέσα τους", δήλωσε η ηθοποιός, η οποία υποδύεται μια γυναίκα που ερωτεύεται έναν δάσκαλο σε μια απομακρυσμένη επαρχία της Τουρκίας.

*Να προσθέσουμε πως η Τζένιφερ Λώρενς που εντυπωσίασε με κόκκινη τουαλέτα Ντιόρ, βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ όπου είναι συμπαραγωγός "Bread and Roses". ΌΠως η ίδια δήλωσε στο Βρετανικό BBC, «η καρδιά μου χτυπούσε τόσο γρήγορα βλέποντας αυτές τις γυναίκες να αντιστέκονται τους Ταλιμπάν».

