Στις Κάννες πήγε και η Τζέιν Φόντα και μίλησε για όλους: Ρέντφορντ, Γκοντάρ, Ντάγκλας και Κάθριν Χέπμπορν

Στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών που ολοκληρώνεται το Σάββατο 27/5/2023 βρέθηκε και η αειθαλής Αμερικανίδα σούπερ σταρ του σινεμά και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα. Όπως διαβάσαμε στο deadline.com, σε μία εκτενή συζήτηση η Fonda αναφέρθηκε στους Robert Redford, Jean-Luc Godard, Michael Douglas και στην Katharine Hepburn, καθώς και στην κλιματική αλλαγή.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως τα σχόλια της δεν ήταν για όλους κολακευτικά.

Στο event, Rendezvous with Jane Fonda στη Salle Buñuel των Καννών, η 2 φορές τιμημένη με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου στα 70ς, ανέφερε χωρίς περιστροφές πως “ήταν ερωτευμένη - was in love with” με τον Robert Redford, με τον οποίο έμελλε να παίξουν σε τουλάχιστον 4 ταινίες μαζί, με τελευταία το 2017, το φιλμ «Οι Ψυχές μας τη Νύχτα - Our Souls at Night». Ωστόσο η αποκαλυπτική Τζέιν Φόντα πάντα λαμπερή στα 85 της χρόνια σήμερα είπε πως του Redford, “δεν του άρεσε να φιλά στις ταινίες του”. “Ποτέ δεν του είπα κάτι γι’ αυτό και τον έβλεπα πως η διάθεση του χάλαγε και νόμιζα πως ήταν δικό μου λάθος”.