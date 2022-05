Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από τις 12 έως και τις 18 Μαΐου 2022

Αίθουσα 3 στις 21.30 καθημερινά,

Αίθουσα 4 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά,

Αίθουσα 5 στις 20.20 και στις 23.00 καθημερινά,

Αίθουσα 6 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά,

Αίθουσα 7 στις 20.00 και στις 22.40

"Doctor Strange in the multiverse of madness"

Η ταινία "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και πάλι στον κεντρικό ρόλο, αποτελεί τη συνέχεια του Doctor Strange, Avengers: Η Τελευταία Πράξη & Soiderman: No Way Home και είναι συνολικά η 28η ταινία του MCU. Η σκηνοθεσία είναι του Sam Raimi και πρωταγωνιστούν εκτός από τον Benedict Cumberbatch ως ο Stephen Strange, η Elizabeth Olsen, και οι Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez. Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν τους "Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη", o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι.

Κατηγορία: Περιπέτεια Φαντασίας

Διάρκεια: 126 λεπτά.

Διανομή από την FEELGOOD.

H νέα αυτή ταινία της Μάρβελ ήρθε 1η στο εγχώριο boxoffice, το 4ήμερο, 5 έως 8 Μαΐου 2022, με 115.000 εισιτήρια σε 183 αίθουσες πανελλαδικά.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις της σε μία μόλις εβδομάδα είναι 508 εκατ. δολάρια, από τα οποία 213 εκατ. προέρχονται από το Αμερικάνικο boxoffice.