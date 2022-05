Στις 19 Μαΐου 2022 βγαίνει στην Ελλάδα η ταινία «Το Κοστούμι» με φόντο το Σικάγο των 50ς

Στις 19 Μαΐου 2022 θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tulip, η ταινία «Το Κοστούμι – The Outfit» σε σκηνοθεσία Graham Moore που μεταφέρει το θεατή στο Σικάγο της δεκαετίας του ‘50, όπου ένας ράφτης βρίσκεται μπλεγμένος στα επικίνδυνα παιχνίδια των μοχθηρών γκάνγκστερ που αγοράζουν τα κομψά, χειροποίητα κοστούμια του.

Ο Λέοναρντ (τον υποδύεται ο βραβευμένος με Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου, Μαρκ Ράιλανς) αφιέρωσε δεκαετίες από τη ζωή του για να εξελιχθεί σε έναν εξειδικευμένο και περιζήτητο τεχνίτη στο Λονδίνο, αλλά όταν ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε το Λονδίνο χρεοκοπημένο, ο ίδιος έφυγε για την Αμερική.

Στο Σικάγο, διατηρεί ένα μικρό γωνιακό κατάστημα για τους μόνους ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα κοστούμια του - μια οικογένεια γκάνγκστερ. Καθώς ξεσπάει ένας πόλεμος συμμοριών, οι καχυποψίες για την ύπαρξη ενός χαφιέ πολλαπλασιάζονται και το κυνήγι του χαφιέ αρχίζει να επικεντρώνεται στους ανθρώπους μέσα στο κατάστημα του ράφτη, σε μια μοιραία νύχτα με πολλές ανατροπές.

Το φιλμ «The Outfit» που είναι ένα Αμερικάνικο κοινωνικοαστυνομικό δράμα – σκηνοθετικό ντεμπούτο του Graham Moore σε σενάριο του Moore και Johnathan McClain, είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 72ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου ενώ έχει ήδη βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες για προβολή. Οι έως τώρα εισπράξεις είναι στα 3,6 εκατ. δολάρια. Το καστ περιλαμβάνει εκτός από τον 62χρονο Mark Rylance (μετά το «Bridge of spies» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που του χάρισε το βραβείο όσκαρ το 2015 τον είδαμε στα φιλμ «Dunkirk» το 2017 και στο εξαιρετικό «The Trial of the Chicago 7» του Aaron Sorkin το 2020), παίζουν και οι Zoey Deutch, Johnny Flynn, Dylan O'Brien, Nikki Amuka-Bird και Simon Russell Beale.

Να προσθέσουμε πως η ταινία «Το Κοστούμι» που πιθανόν θα δούμε και στην Πάτρα, έχει λάβει γενικά αρκετά καλές κριτικές. Στο Rotten Tomatoes ο μέσος όρος που έχει είναι στο 85%. Ο Γκράχαμ Μουρ είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας «Το Παιχνίδι της Μίμησης - The Imitation Game» με τον Μπενεντικτ Κάμπερμπατς. «Το Κοστούμι», όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι ένα συναρπαστικό και αριστοτεχνικό θρίλερ στο οποίο ένας έμπειρος ράφτης, ο Leonard Burling εν έτει 1956 στο Σικάγο, πρέπει να φανεί πιο έξυπνος από μια επικίνδυνη ομάδα μαφιόζων, προκειμένου να επιβιώσει σε μια μοιραία νύχτα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ