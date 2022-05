Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 5 έως και 11 Μαΐου 2022

Αίθουσα 3 στις 21.30 καθημερινά,

Αίθουσα 4 στις 19.20 και στις 22.00 καθημερινά,

Αίθουσα 5 στις 20.20 και στις 23.00 καθημερινά,

Αίθουσα 6 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά,

Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά

"Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" της Μάρβελ

Η ταινία "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και πάλι στον κεντρικό ρόλο, αποτελεί τη συνέχεια του Doctor Strange, Avengers: Η Τελευταία Πράξη & Soiderman: No Way Home και είναι συνολικά η 28η ταινία του MCU. Η σκηνοθεσία είναι του Sam Raimi και πρωταγωνιστούν εκτός από τον Benedict Cumberbatch ως ο Stephen Strange, η Elizabeth Olsen, και οι Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez. Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν τους "Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη", o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι.

Κατηγορία: Περιπέτεια Φαντασίας

Διάρκεια: 126 λεπτά.

Διανομή από την FEELGOOD.

Η ταινία προβλέπεται να κάνει εμπορική επιτυχία με τους φίλους της Μάρβελ και όχι μόνο να σπεύδουν να αγοράσουν τα εισιτήρια τους.