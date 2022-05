Στις 12/5 βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες το θρίλερ «Πύρινη Οργή - Firestarter»

Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας σε ταυτόχρονη πρεμιέρα με τις ΗΠΑ, μια νέα διασκευή του κλασικού θρίλερ του Στίβεν Κινγκ «Πύρινη Οργή - Firestarter», για ένα κορίτσι το οποίο διαθέτει εξαιρετικές πυροκινητικές δυνάμεις και αγωνίζεται να προστατεύσει την οικογένεια και τον εαυτό της, από τις απειλητικές δυνάμεις που επιδιώκουν να την συλλάβουν και να την ελέγξουν.

Σκηνοθετεί ο Κιθ Τόμας (The Vigil), σε σενάριο του Σκοτ Τιμς (Halloween Kills) βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ, ενώ τη μουσική υπογράφει ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζον Κάρπεντερ (Halloween, Christine, The Fog) και οι συνθέτες του “Halloween”, Κόντι Κάρπεντερ και Ντάνιελ Ντέιβις.

Μια νέα λοιπόν διασκευή του κλασικού θρίλερ του μετρ του τρόμου Στίβεν Κινγκ, από τους παραγωγούς της ταινίας «Ο Αόρατος Άνθρωπος», με ένα κορίτσι το οποίο διαθέτει ασυνήθιστες πυροκινητικές δυνάμεις.

Για περισσότερο από δέκα χρόνια οι γονείς της, ο Άντι (τον υποδύεται ο Ζακ Έφρον του «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» και του «The Greatest Showman») και η Βίκυ (η Σίντνεϊ Λέμον του Fear the Walking Dead και του Succession) ζουν μια διαρκή καταδίωξη, απελπισμένοι να κρύψουν την κόρη τους, Τσάρλι (στο ρόλο η Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ).

Ο Άντι έχει διδάξει την Τσάρλι διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκτονώνει τη δύναμή της, η οποία προκαλείται από θυμό ή από πόνο. Αλλά καθώς η Τσάρλι γίνεται έντεκα χρονών, ο έλεγχος της φωτιάς γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση. Ύστερα από ένα περιστατικό που αποκαλύπτει την τοποθεσία που κρύβεται η οικογένεια, ένας μυστηριώδης πράκτορας αναλαμβάνει την αποστολή να κυνηγήσει την οικογένεια και να παγιδεύσει την Τσάρλι μια για πάντα. Η Τσάρλι όμως έχει διαφορετικά σχέδια.

Ο 34χρονος Ζακ Έφρον που έχει πρωταγωνιστήσει και στις ταινίες Baywatch, Ανυπόφοροι γείτονες, Άτακτος Παππούς, ενσαρκώνει εδώ έναν από τους πιο αγωνιώδεις ρόλους της καριέρας του. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Κέρτγουντ Σμιθ (Amityville: The Awakening, Hitchcock), Τζον Μπίζλι (The Purge: Anarchy, The Sum of All Fears) και Γκλόρια Ρούμπεν (Lincoln, Mr. Robot).

Τη μουσική όπως προείπαμε, υπογράφει ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζον Κάρπεντερ (Halloween, Christine, The Fog) και οι συνθέτες του Halloween, Κόντι Κάρπεντερ και Ντάνιελ Ντέιβις.

Παραγωγός είναι ο Τζέισον Μπλουμ (Η Νύχτα Με Τις Μάσκες, Ο Αόρατος Άνθρωπος) για λογαριασμό της Blumhouse και ο βραβευμένος με Oscar Ακίβα Γκόλντσμαν (I Am Legend, Constantine) για λογαριασμό της Weed Road Pictures.

Το φιλμ που διανέμει η Tulip αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ