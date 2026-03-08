Bloomberg: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο ειδικής επιχείρησης για την κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν

Τι αναφέρει για τα σχέδια Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει την επιλογή να αναπτύξει ειδικές δυνάμεις στο έδαφος για να κατάσχουν το ουράνιο του Ιράν που έχει εμπλουτισθεί κοντά στο βαθμό που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικό όπλο, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο τρεις διπλωματικούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.
Νωρίτερα, μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει ειδικές δυνάμεις για να καταλάβουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν: «Όλα είναι στο τραπέζι. Όλα» είπε χαρακτηριστικά
