Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Μια σύλληψη

Την τελευταία του πνοή μέσα σε λεωφορείο στο Μενίδι άφησε ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων το βράδυ του Σαββάτου (07/03), με τον θάνατό του να επερχεται πιθανότατα κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

Η τραγωδία ήρθε περίπου στις 20:00, όταν το όχημα έφτασε στο τέρμα της γραμμής και μια επιβάτιδα, βλέποντας δύο άτομα να μην αποβιβάζονται, ενημέρωσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δύο άνδρες, φερόμενοι ως τοξικοεξαρτημένοι, επέβαιναν στο λεωφορείο και φαίνεται πως αποκοιμήθηκαν όσο αυτό βρισκόταν σε κίνηση. Με την ολοκλήρωση της διαδρομής και αφού οι υπόλοιποι επιβάτες είχαν κατέβει, μια γυναίκα προσέγγισε δύο αστυνομικούς που περιπολούσαν σε κοντινή απόσταση, λέγοντάς τους πως στο πίσω μέρος του οχήματος βρίσκονταν δύο άνθρωποι που δεν έδειχναν να ξυπνούν.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Μενίδι

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο λεωφορείο και προσπάθησαν να συνεφέρουν τους δύο άνδρες. Κατάφεραν να ξυπνήσουν τον έναν, όμως ο δεύτερος παρέμενε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκε εσπευσμένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η ταυτότητα του θύματος παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη, καθώς ούτε ο σύντροφός του μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τα στοιχεία του.

Ο επιζών δήλωσε στους αστυνομικούς ότι οι δυο τους είχαν προχωρήσει σε κοινή χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγη ώρα νωρίτερα. Ακολούθως, οι Αρχές συνέλαβαν το συγκεκριμένο άτομο, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ποσότητες ναρκωτικών, και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.