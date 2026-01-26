Αγρίνιο: Πόνος που γίνεται προσφορά ζωής για τον 40χρονο Χριστόφορο

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Αγρίνιο για την οικογένεια Τσιρώνη, που αποχαιρετά τον 40χρονο Χριστόφορο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα, με τους δικούς του ανθρώπους να προχωρούν στη δωρεά των οργάνων του, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε άλλους συνανθρώπους.

Ο Χριστόφορος Τσιρώνης, που ζούσε και εργαζόταν ως μάγειρας στην Αθήνα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στην περιοχή της Νίκαιας. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για τρεις ημέρες.

Το βράδυ της Παρασκευής, οι γιατροί ενημέρωσαν τη μητέρα και την αδελφή του ότι ο 40χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, πήραν τη δύσκολη αλλά γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του.

Η μητέρα του, Κική Τσιρώνη, αποχαιρέτησε τον γιο της με μια συγκλονιστική ανάρτηση, εκφράζοντας τον πόνο αλλά και την ελπίδα που γεννιέται μέσα από τη δωρεά οργάνων.