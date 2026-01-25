Σωτήρης Τσαφούλιας για Μαρία Καρυστιανού: «Σφάλμα η δήλωσή της για τις αμβλώσεις»

Στη Μαρία Καρυστιανού και τον δημόσιο ρόλο της αναφέρθηκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας σε πρόσφατες δηλώσεις του, τονίζοντας ότι τόσο εκείνη όσο και η Μάγδα Φύσσα, όπως και όλες οι μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους, αποτελούν πρόσωπα που θα έπρεπε να λειτουργούν ενωτικά για την κοινωνία.

«Σφάλμα η δήλωσή της για τις αμβλώσεις»

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε στον «αέρα» της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που - όπως είπε - στήνονται με σκοπό την αποδόμησή της. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως σφάλμα τη δημόσια τοποθέτησή της στο ζήτημα των αμβλώσεων.

«Αρχικά θέλω να πω ότι μία μάνα, όπως και η κυρία Φύσσα, όπως και η κυρία Καρυστιανού, η οποία δεν μένει αποκλειστικά και στενά στη θλίψη της απώλειας που βιώνει, αλλά κάνει μια προσπάθεια να μην ξαναβιώσει καμία μάνα και κανένας πατέρας κάτι αντίστοιχο, αυτομάτως μετατρέπεται σε μάνα όλων μας. Σε ένα σύμβολο που η ζωή την έφερε να γίνει σύμβολο, δεν νομίζω ότι είχε καμία τέτοια επιθυμία ούτε καν η ίδια, αλλά στέκεται στο ύψος αυτού του συμβόλου και έρχεται να αλλάξει κάτι», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Τσαφούλιας πρόσθεσε: «Θεωρώ λοιπόν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος που έρχεται στην πολιτική με ένα τέτοιο εφαλτήριο, τον χαμό του παιδιού της και ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να αλλάξει τα κακώς κείμενα και την ατιμωρησία, δεν πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν οι οποιοσδήποτε για να την αποδομήσουν ή να ρίξουν την αξία της προσπάθειάς της και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάει τον ρόλο ότι είναι η μάνα πολλών περισσότερων και να προσπαθεί να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα για να μη γίνεται διχαστική».