Τσαφούλιας: «Πάμε με μαθηματική ακρίβεια σε ακόμη πιο σκοτεινούς καιρούς»

Τα όσα συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο εντός αλλά και εκτός της χώρας σχολίασε ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας.

“Όταν μπει ένας κλόουν σε ένα παλάτι, δεν γίνεται ο κλόουν βασιλιάς αλλά το παλάτι τσίρκο, αυτή την εποχή ζούμε τώρα, σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου”, είπε αρχικά, στην εκπομπή Buongiorno.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα πρόσφατα γεγονότα και τις συζητήσεις για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με αφορμή τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο υπουργείο Άμυνας.

Ο ίδιος είπε: “Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή προσβάλλουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όχι αυτοί που είναι έξω και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε.

Μια ομάδα ανθρώπων που δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τίποτα, δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη κανενός, αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός”.

Σε δεύτερο χρόνο ρωτήθηκε για τα παιδιά του αλλά και για το πως επιλέγει να συμβουλέψει τις δύο κόρες του για το μέλλον και τις επαγγελματικές τους αποφάσεις.

”Εγώ δεν θα έδινα, ποτέ στα παιδιά μου μια συμβουλή την οποία εγώ δεν την έκανα. Γι’ αυτό και δεν τους είπα ποτέ διαβάστε στο σχολείο”.

Το πρόβλημα της κάθε γενιάς είναι η νεολαία. Υπάρχει γενιά που να μη έχει πρόβλημα με την νεολαία;

Τι συμβουλή να δώσω στο παιδί μου; Μπορώ μόνο να του μεταφέρω την γνώση μου”