Όσκαρ 2026: Οι Αμαρτωλοί βρικόλακες έσπασαν το ρεκόρ του Τιτανικού- Μήνυμα κατά του ρατσισμού οι 16 υποψηφιότητες

Γιατί πέρα από το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων που κατέκτησε σήμερα, ξεπερνώντας τον θρυλικό «Τιτανικό», η πρωτοποριακή αυτή μουσική δραματική ταινία τρόμου έχει ήδη εξασφαλίσει μια σημαντική θέση στην ιστορία της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας.

Έναν υψηλού συμβολισμού θρίαμβο της διαφορετικότητας και της πολύπαθης ιστορίας των μαύρων της Αμερικής εναντίον του ρατσισμού των λευκών που επί δεκαετίες τους καταδιώκει αποτελεί, επί της ουσίας, η σαρωτική επικράτηση της ταινίας του Ράιαν Κούγκλερ «Αμαρτωλοί» (Sinners) στις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ .

Προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητά το μέγεθος και οι συμβολισμοί της επιτυχίας της ταινίας θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως ο Ράιαν Κούγκλερ, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τα «Black Panther» και «Creed», έγινε ο δεύτερος μόλις μαύρος σκηνοθέτης που είναι υποψήφιος για Όσκαρ Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Παραγωγής, την ίδια χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως ο Κούγκλερ είναι ο έβδομος μόλις μαύρος σκηνοθέτης που διεκδικεί Όσκαρ Σκηνοθεσίας και θα γίνει ο πρώτος που θα το κατακτήσει στην μακρόχρονη ιστορία του θεσμού, αν ο σχετικός φάκελος που θα ανοίξει τη λαμπερή βραδιά της απονομής, στις 15 Μαρτίου, γράφει το όνομά του.

Αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε το γεγονός πως και άλλοι συντελεστές της ταινίας που είναι υποψήφιοι προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες, όπως η σύζυγος του σκηνοθέτη και συμπαραγωγός Ζίνζι Κούγκλερ και η διευθύντρια φωτογραφίας Οτομ Ντούραλντ Αρκάποου, που έχουν και οι δύο καταγωγή από τις Φιλιππίνες, είναι ξεκάθαρο πως οι «Αμαρτωλοί», ανεξαρτήτως από τα Όσκαρ που θα κερδίσουν τελικά, έχουν ήδη κατακτήσει μια ιστορική νίκη.

Η πορεία των «Αμαρτωλών» διαγραφόταν λαμπρή από τις πρώτες κιόλας ημέρες της κυκλοφορίας της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2025. Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες βρέθηκε στην κορυφή του box office με συνολικά κέρδη161,6 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο προϋπολογισμός της κυμαινόταν στα 90 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, κέρδισε τις εντυπώσεις των ανά τον κόσμο κριτικών η πλειοψηφία των οποίων την υποδέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο πως οι «Αμαρτωλοί» θα βρίσκεται ανάμεσα στους δυνατούς αντιπάλους στη φετινή κούρσα για τα Όσκαρ, οι 16 υποψηφιότητες, ωστόσο, σε όλες τις βασικές κατηγορίες -και στις τεχνικές- ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Οι μαύροι, τα μπλουζ και ο μύθος του Βρυκόλακα

Με τους «Αμαρτωλούς», που είναι η πρώτη του ταινία βασισμένη σε πρωτότυπο σενάριο, ο Ράιαν Κούγκλερ οραματίστηκε να διηγηθεί την πολυτάραχη ιστορία των μαύρων της Αμερικής και να συνδέσει τα ραστιστικά ξεσπάσματα του χθες με το σήμερα χρησιμοποιώντας, ευφυώς, ως μέσο σύνδεσης τα μπλουζ αναβιώνοντας, ταυτόχρονα, τον παραδοσιακό μύθο του Βρυκόλακα προκειμένου να προσθέσει στην ταινία τις απαραίτητες δόσεις τρόμου. Με αυτό το τολμηρό, ομολογουμένως, μείγμα δημιούργησε ένα πρωτοποριακό κινηματογραφικό προϊόν στο οποίο συνυπάρχουν στοιχεία κοινωνικής ταινίας, μουσικού δράματος αλλά και μεταφυσικού τρόμου.

Η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται στην Αμερική της δεκαετίας του ‘30 όταν δύο πανομοιότυπα δίδυμα αδέλφια, οι Σμόουκ και Στακ Μουρ -και τους δύο υποδύεται ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν -επιστρέφουν στη γενέτειρά τους στο Μισισιπί, από το Σικάγο όπου για χρόνια δούλευαν στους κόλπους της Μαφίας. Με τα «λερωμένα» χρήματα που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν αγοράζουν έναν μύλο τον οποίο σχεδιάζουν να μετατρέψουν σε μπλουζ κλαμπ που θα απευθύνεται στην τοπική κοινωνία των μαύρων. Το εγχείρημα αυτό ωστόσο θα αποδειχθεί εξαιρετικά σύνθετο και επικίνδυνο και οι λόγοι δεν θα είναι μόνον οικονομικοί.

Η ιστορία των μαύρων της Αμερικής και η μουσική τους, τα μπλουζ, μπλέκεται με παράδοξους τρόπους, με τον φυλετικό ρατσισμό, τη θρησκεία, τον αποκρυφισμό και τους βρικόλακες την επίθεση των οποίων οι ήρωες της ταινίας καλούνται να αντιμετωπίσουν σε μια μάχη άνευ προηγουμένου. Το φινάλε προδιαγράφεται απρόβλεπτο αλλά και συγκινητικό σε μια ταινία που έχει δυνατές ερμηνείες -εκτός από τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν παίζουν επίσης οι Χέιλι Στάινφελντ, Μάιλς Κέιτον, Τζακ Ο’Κόνελ, Γούνμι Μοσάκου, Τζέιμι Λόσον, Όμαρ Μπένσον Μίλερ, Ντέλροϊ Λίντο, Χελένα Χου, Γιάο και Ντέιβιντ Μαλντονάντο- σασπένς, εκπλήξεις, αλλά και δυνατά μηνύματα υπέρ της διαφορετικότητας, της αληθινής αγάπης και της ελευθερίας.