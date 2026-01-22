Ελευσίνα: Από την κόρη τους εντοπίστηκαν οι δυο ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους από διαρροή υγραερίου

Από την κόρη τους εντοπίστηκαν νεκροί οι δυο άτυχοι ηλικιωμένοι, στο σπίτι τους στην οδό Χαριλάου στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας και η γυναίκα, ηλικίας 79 ετών και οι δύο, έχασαν τις ζωές του από τις αναθυμιάσεις διαρροής φιάλης υγραερίου. Νεκρά βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και τα δύο σκυλιά του άτυχου ζευγαριού.

Παράλληλα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, η κόρη του ζευγαριού μετέβη σπίτι τους καθώς ανησυχούσε, αφού προσπαθούσε από νωρίς να επικοινωνήσει μαζί τους χωρίς αποτέλεσμα. Αφού τους εντόπισε νεκρούς, κάλεσε ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας.