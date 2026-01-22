Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι και τα σκυλιά τους από διαρροή υγραερίου

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι 79 ετών μέσα στο σπίτι τους, μαζί με τα δύο τους σκυλιά, επί της οδού Χαριλάου, στην Ελευσίνα.

Το ζευγάρι όπως και τα σκυλάκια τους φαίνεται πως έχασαν τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια κατέληξαν από τις αναθυμιάσεις διαρροής φιάλης υγραερίου.

Τους άτυχους ηλικιωμένους εντόπισε σε αυτή την κατάσταση η κόρη τους που στη συνέχεια κάλεσε ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική.