Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι και τα σκυλιά τους από διαρροή υγραερίου

Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι και ...

Ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, μαζί με τα σκυλιά τους, έπειτα από διαρροή υγραερίου

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι 79 ετών μέσα στο σπίτι τους, μαζί με τα δύο τους σκυλιά, επί της οδού Χαριλάου, στην Ελευσίνα.

 Το ζευγάρι όπως και τα σκυλάκια τους φαίνεται πως έχασαν τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια κατέληξαν από τις αναθυμιάσεις διαρροής φιάλης υγραερίου.

Τους άτυχους ηλικιωμένους εντόπισε σε αυτή την κατάσταση η κόρη τους που στη συνέχεια κάλεσε ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική.

 

Ειδήσεις Τώρα

ΥΠΑ: Πόσο αυξήθηκε η κίνηση στο αεροδρόμιο Αράξου το 2025

Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις αγωνιώδεις προσπάθειες να σώσουν την 56χρονη

Άστρος Κυνουρίας: Αύριο η κηδεία του Λιμενικού που χάθηκε εν ώρα καθήκοντος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ελευσίνα Υγραέριο

Ειδήσεις