Νίκη και κορυφή για τον Αίολο Πάτρας στο ράγκμπι

Σε έναν θεαματικό αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η ομάδα ράγκμπι του Αιόλου επικράτησε με σκορ 35-33 του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς εκμεταλλευόμενοι την ταχύτητα των backs, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και σε συνδυασμό με μια κίτρινη κάρτα που απέφερε αριθμητικό πλεονέκτημα, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 3 tries έναντι 2.

Στο δεύτερο μέρος ο Αίολος μπήκε εξίσου δυναμικά σκοράροντας και πάλι γρήγορα, ανακτώντας το προβάδισμα το οποίο και διεύρυνε σταδιακά.

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα,παρά την χαλάρωση -ίσως και την κούραση - η πατρινή ομάδα έδειξε χαρακτήρα, κρατώντας την νίκη με την οποία μάλιστα παραμένουν στην πρώτη θέση του Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Οι αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος διεξήχθησαν στο Atlas Arena, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 36-22 των Χανίων και οι Attica επιβλήθηκαν με 104-5 του Προμηθέα.