Κακοκαιρία: Πτήση Ζάκυνθος - Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα

Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν υποχρέωσαν τους πιλότους να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Χίου
Η πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα της Aegean/Olympic δεν μπόρεσε να προσγειωθεί νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξαιτίας της κακοκαιρίας που σαρώνει όλη τη χώρα.
Η πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα της Aegean/Olympic είχε αναχωρήσει στις 18:39 της Τετάρτης, αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν υποχρέωσαν τους πιλότους να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Χίου στις 20:16.
Δηλαδή, οι επιβάτες του αεροσκάφους βρίσκονταν στον «αέρα» για 1:37′.
Σύμφωνα με πληροφορίες του chiosin.gr, το αεροπλάνο αναμένεται να αναχωρήσει για Αθήνα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr