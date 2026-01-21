Back to Top
ΗΠΑ – Ουκρανία: Την Πέμπτη η συνάντηση των Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα συναντηθεί τελικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός αύριο Πέμπτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα συναντηθεί τελικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός αύριο Πέμπτη και όχι σήμερα, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα.

«Νομίζω ότι είναι αύριο» απάντησε σε έναν δημοσιογράφο που του ζήτησε να διευκρινίσει πότε θα γίνει η συνάντηση.

 Νωρίτερα, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι βρίσκεται στο Κίεβο και όχι στην Ελβετία.

