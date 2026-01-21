Διεθνές συνέδριο της Εταιρείας Συγγραφέων: Γράφω, μεταφράζω, σκέφτομαι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Με επίκεντρο τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της γραφής, της μετάφρασης και της πνευματικής δημιουργίας, η Εταιρεία Συγγραφέων διοργανώνει στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2026 ένα διήμερο Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 25 διακεκριμένους συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές από πέντε χώρες.

Με τίτλο «Γράφω, μεταφράζω, σκέφτομαι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Τι σημαίνει να είσαι συγγραφέας σήμερα», το συνέδριο φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις, τα όρια και τις προοπτικές της δημιουργικής γραφής στη νέα ψηφιακή εποχή.

"Με τη συμμετοχή πάνω από 25 διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, μεταφραστών/τριών, πανεπιστημιακών και ειδικών ερευνητών/τριών από 5 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία). Το 2026, η Εταιρεία Συγγραφέων (ΕΣ) συμπληρώνει 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο των γραμμάτων και του δημόσιου λόγου. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την ενίσχυση μιας εξωστρεφούς και παρεμβατικής πολιτικής, με δράσεις που ανοίγουν τον διάλογο των συγγραφέων, μεταφραστών/τριών και ανθρώπων του λόγου με τα μεγάλα ζητήματα της εποχής" αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του συνεδρίου.

"Ειδικότερα, οι δράσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, θα κορυφωθούν με το διήμερο Διεθνές Συνέδριο «Γράφω, μεταφράζω, σκέφτομαι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τι σημαίνει να είσαι συγγραφέας σήμερα», που διοργανώνει η Εταιρεία Συγγραφέων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Γκαίτε, τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ), την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στην κεντρική αίθουσα του Ινστιτούτου Γκαίτε (Ομήρου 14-16, Αθήνα). Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των μεγάλων ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή δημιουργικού λόγου γενικότερα, αλλά και η κριτική αποτίμηση του σήμερα, χωρίς φοβικά σύνδρομα αλλά και χωρίς αφελείς προσεγγίσεις που αναζητούν την «καλή πλευρά» σε κάθε νεωτερισμό" προσθέτουν.