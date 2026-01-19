Ταΰγετος: «Αν μέναμε πάνω στο βουνό θα μας κλαίγανε» - Τι λέει ένας από τους ορειβάτες

«Περπάτημα ήταν και απλά ήταν πολύ παγωμένο το συγκεκριμένο σημείο και γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους και δεν μπόρεσαν οι άλλοι να συγκρατήσουν την πτώση»
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης οκτώ ατόμων, ένας εκ των τεσσάρων τραυματιών ορειβατών μίλησε για τη δραματική εμπειρία που βίωσε στον Ταΰγετο.
Ο ίδιος αναγνωρίζει πως παρά την ατυχία τους, στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί.
Όπως εξήγησε μιλώντας στο MEGA, παρόλο που η ομάδα διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας, οι αστάθμητοι παράγοντες του βουνού οδήγησαν στο ατύχημα.
«Ξέραμε πού πηγαίναμε - Εμείς ήμασταν τυχεροί»
Αναφερόμενος στην επικινδυνότητα του εγχειρήματος, ο ορειβάτης σημείωσε: «Ό,τι επιλέγει ο καθένας να κάνει, παίρνει και τα ρίσκα του. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Είχαμε τις γνώσεις, είχαμε τον εξοπλισμό».
Το συμβάν έλαβε χώρα χθες (18/01) το μεσημέρι, όταν ένας από τους συμμετέχοντες γλίστρησε κατά την ανάβαση, συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους. Περιγράφοντας τις συνθήκες, ο ίδιος ανέφερε: «Η περιοχή είναι όπως είναι ένα χειμερινό βουνό με το χιόνι του, τον πάγο του. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Δεν εγκλωβιστήκαμε κατά μία έννοια. Πέσαμε. Χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε, προχωρούσαμε. Περιμέναμε το ελικόπτερο εκεί 1,5 ώρα, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, όπως λέει, να προσεγγίσει».
«Γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους»
Αν και το ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκε ακαριαία, ο καιρός δεν επέτρεψε την προσέγγιση. Ο διασωθείς συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Πιο πολύ για το θεαθήναι ήρθε το ελικόπτερο και μετά συνεχίσαμε μόνοι μας να κατέβουμε. Κατεβήκαμε το μισό βουνό και ήρθαν και μας βοήθησαν και τα παιδιά από το 112, της ΕΜΑΚ μετά. Μια χαρά ήμασταν, απλά το θέμα ήταν το κρύο. Άμα μέναμε πάνω (στο βουνό) θα μας ‘’κλαίγανε’’».
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή της ομάδας, η πτώση σημειώθηκε σε μια εξαιρετικά παγωμένη πλαγιά, παρόλο που η δραστηριότητα δεν ήταν αναρρίχηση αλλά πεζοπορία. Όπως εξήγησε: «Με σχοινί ήταν. Ήταν ένα σημείο περίεργο που ήταν παγωμένο και γι΄ αυτό συνέβη εκεί. Ήταν εκεί που δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν ήταν αναρρίχηση. Περπάτημα ήταν». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ολίσθηση του πρώτου ορειβάτη κατέστησε αδύνατο για τους υπόλοιπους να συγκρατήσουν την πτώση: «Περπάτημα ήταν και απλά ήταν πολύ παγωμένο το συγκεκριμένο σημείο και γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους και δεν μπόρεσαν οι άλλοι να συγκρατήσουν την πτώση».
Το ατύχημα συνέβη στη θέση Πόρτες, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 41 πυροσβέστες από την 1η και 6η ΕΜΑΚ, καθώς και εθελοντικές ομάδες. Ο οδηγός βουνού Χρήστος Μπελογιάννης επισήμανε ότι στην ομάδα συμμετείχαν έμπειροι εκπαιδευτές, δηλώνοντας: «Μαζί ήταν και εκπαιδευτές. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να κάνουν αυτό το ορειβατικό μάθημα».
