Ταΰγετος: «Αν μέναμε πάνω στο βουνό θα μας κλαίγανε» - Τι λέει ένας από τους ορειβάτες

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης οκτώ ατόμων, ένας εκ των τεσσάρων τραυματιών ορειβατών μίλησε για τη δραματική εμπειρία που βίωσε στον Ταΰγετο.

Ο ίδιος αναγνωρίζει πως παρά την ατυχία τους, στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο MEGA, παρόλο που η ομάδα διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας, οι αστάθμητοι παράγοντες του βουνού οδήγησαν στο ατύχημα.

«Ξέραμε πού πηγαίναμε - Εμείς ήμασταν τυχεροί»

Αναφερόμενος στην επικινδυνότητα του εγχειρήματος, ο ορειβάτης σημείωσε: «Ό,τι επιλέγει ο καθένας να κάνει, παίρνει και τα ρίσκα του. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Είχαμε τις γνώσεις, είχαμε τον εξοπλισμό».

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες (18/01) το μεσημέρι, όταν ένας από τους συμμετέχοντες γλίστρησε κατά την ανάβαση, συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους. Περιγράφοντας τις συνθήκες, ο ίδιος ανέφερε: «Η περιοχή είναι όπως είναι ένα χειμερινό βουνό με το χιόνι του, τον πάγο του. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Δεν εγκλωβιστήκαμε κατά μία έννοια. Πέσαμε. Χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε, προχωρούσαμε. Περιμέναμε το ελικόπτερο εκεί 1,5 ώρα, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, όπως λέει, να προσεγγίσει».