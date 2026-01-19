Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: “Παγώνουν” προσωρινά οι έρευνες των εθελοντών

Την προσωρινή παύση των ερευνών για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας, η εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ.

Όπως αναφέρει το Patris.gr, 13 μέλη της εθελοντικής ομάδας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές – όπως την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική και δεκάδες άλλους εθελοντές από την Κρήτη, “χτένισαν” από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και χθες Κυριακή, περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, με στόχο τον εντοπισμό του γιατρού. Δυστυχώς όμως παρά τις νέες πληροφορίες που υπήρξαν, κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού δεν εντοπίστηκε.

“Οι τοπικές αρχές διερευνούν διακριτικά πλέον την υπόθεση, ελπίζοντας σε ένα «σήμα» η μια νέα μαρτυρία.Η υπόθεση δεν έχει κλείσει για εμάς που συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στην οικογένεια.Ένα μεγάλο ευχαρστώ σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που όλες αυτές τι ημέρες συνεργαστήκαμε άψογα!”, τονίζεται στην ανάρτηση της ΟΦΚΑΘ.

Η απόφαση για την προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών, πάρθηκε στη σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛ.ΑΣ. και της οικογένειας του 30χρονου.

Η ανάρτηση των Εθελοντών Διασωστών που συνοδεύεται από χάρτες των περιοχών όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες τις τελευταίες μέρες: