Χειμώνας διαρκείας με χιόνια και βροχές - Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους - Αναμένονται ριπές έως 120 χλμ/ώρα

Δείτε τους πίνακες

Επιμένει και τις επόμενες ημέρες ο χειμωνιάτικος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με νέα επιδείνωση να βρίσκεται προ των πυλών και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Βασικά χαρακτηριστικά της επιδείνωσης του καιρού που θα σημειωθεί από αύριο Τρίτη (20/1) και έρχονται να προστεθούν στις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν ήδη στη χώρα, είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, οι έντονοι άνεμοι αλλά και οι χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιορεινές περιοχές. Δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι και η Τετάρτη (21/01). Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα social media και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά, αλλά η επιδείνωση θα έρθει τις επόμενες ημέρες, καθώς καθοριστικό ρόλο θα παίξει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας. Για την Τρίτη (20/1) και κυρίως την Τετάρτη (21/1), όπως σημειώνει, αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Ωστόσο από την Πέμπτη (22/1) και μετά, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Παράληλα, ο κ. Κολυδάς εξηγεί πως «σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές. Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη.»

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0aerHVrWRZGYCycwhbZcRXtDK6bVbuBsNQosnG9ra89L5W6PXJSw9rEqBZSHvKzPal%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="522" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Συναγερμός για πλημμύρες στην Αττική

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ο θυελλώδης ανατολικός άνεμος αναμένεται να φτάσει τα 10 μποφόρ στη Νότια Πελοπόννησο. Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι πολύ μεγάλες και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ζητήματα σε Μεσσηνία, Λακωνία και Θάλασσα Κυθήρων. Κάθε χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, εξηγεί η κα Ζιακοπούλου με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμύρων σε αρκετές περιοχές. Οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, σε Αιγαίο. Η Τετάρτη θα είναι μια δύσκολη ημέρα και για την Αττική με πιθανές πλημμύρες. Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, ενδεχομένως και στην Πάρνηθα. Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Για «επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό» που οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο κάνει λόγο και ο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του, δηλώνοντας: «Παράλληλα με το τσουκτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα. Συγκεκριμένα: Τρίτη -Τετάρτη Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Τετάρτη-Πέμπτη Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα, ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη. Τετάρτη-Πέμπτη Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια).» Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους την Τρίτη Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατήσουν αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σε αρκετές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ στα βόρεια θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, την Τρίτη αναμένονται τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων αναμένεται να επικρατήσουν την Τρίτη 20/01 σε αρκετές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας (μέσοι άνεμοι 8 μποφόρ) και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά θα έχουν εντάσεις θύελλας, με ριπές ανέμου που θα φτάσουν κατά τόπους τα 110 – 120km/h. Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιοχές όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της Τρίτης 20/01 τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00):