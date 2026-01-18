Back to Top
Πάτρα: Συνεχίζεται η λειτουργία του Υπνωτηρίου για τη φιλοξενία αστέγων

Από σήμερα Κυριακή 18 έως και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό του Οργανισμό (ΚΟΔΗΠ), ανακοινώνεται η συνέχιση της λειτουργίας του Υπνωτηρίου (Μπουκαούρη 100 και Γούναρη) για την φιλοξενία αστέγων από σήμερα Κυριακή 18 έως και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Αν παραστεί ανάγκη για συνέχιση έκτακτης λειτουργίας του Υπνωτηρίου, θα υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση.

 

Η υποδοχή των ενδιαφερομένων για τη φιλοξενία τους στην Δομή, γίνεται κατά το διάστημα 7 μ.μ. – 9 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κάρτα ασύλου κλπ).

Για  περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες  8 π.μ – 3 μ.μ.  και 8 – 9 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2614400640, 2614400642 και 2614400648.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) λειτουργεί το Υπνωτήριο στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση δράσης Δομές Φιλοξενίας Αστέγων Δήμου Πατρέων: Υπνωτήριο» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, δράσεις ΕΚΤ.

