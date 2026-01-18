Πάτρα: Πένθος για τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα- Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, "εκφράζει τα από καρδιάς συλλυπητήριά του, στον δημοτικό σύμβουλο και πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα, για την απώλεια της μητέρας του Σταματίας Παπανικήτα, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και στους οικείους της εκλιπούσας".