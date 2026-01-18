Πάτρα: Τιμήθηκε η επέτειος της επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα

Τιμήθηκε η επέτειος της επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου, στον ναό του Πολιούχου.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει:

Σαράντα ἕξι (46) χρόνια πέρασα ν ἀπὸ τὴν 19ην Ἰανουαρίου 1980, ὅταν σύμπας ὁ Ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ Πατραϊκὸς Λαός με ἐπικεφαλῆς τὸν μακαρι στό Μητροπολίτη Πατρῶν, κυρὸν Νικόδημον, ὑποδέχονταν τὸν χαριτόβρυτο Σταυρὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο στὴν Μασσαλία τῆς Γαλλίας, ἀπο τὸ 1205, κλαπείς ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ ἀποσταλείς ἀπὸ τὸν Λατινό Ἐπί σκοποΠατρῶν Ἀντέλμο, ποὺ εἶχε τότε καταλάβει τὸν ἘπισκοπικὸΘ ρόνο τῶν Πατρῶν, ἐκδιωχθέντος τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως.

Τὸ ἔτος 1980, ὁ τότε Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας, ἀείμνηστος π. Παναγιώτης Σιμιγιάτος, ὁ Πατρεύς, ἐνετόπισε τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν Μο νὴ τοῦ Ἁγίου Βίκτωρος στὴν Μασσαλία καὶ μὲ συντονισμένες ἐνέργειες τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας,μὲ πρῶτον τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτην Γαλλίας κυρὸν Μελέτιον, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν μὲ τὸν Μητροπολίτην κυρὸν Νικόδημον καὶ τῆς Ρωμαιοκαθο λικῆς Ἐπισκοπῆς Γαλλίας, ἐπετεύχθη ἡ ἐπανακομιδὴ τοῦ Σταυροῦτ οῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στὴν Πάτρα. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ τὰ μέγιστα συνέβαλε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατρια ρχεῖο.

Ὁ ἐφετινὸς ἑορτασμός, πραγματοποιήθηκε στὶς 17 καὶ 18 Ἰανουαρίου, στὸν Ἱερὸ καὶ μεγαλοπρεπῆ Ναὸ τοῦ ἈποστόλουἈν δρέου.

Τὴν παραμονή, Σάββατο 17 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦΣεβασμιωτάτο υ Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου,μὲ τὴν συμμετοχὴ π εντήκοντα περίπου Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του μίλησε γιὰ τὴνπαρακαταθήκη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, δηλαδὴ τὸν ἴδιοντὸν Ἰησοῦν Χριστόν καί τ ὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον περὶ τοῦ ὁπ οίουὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολή του γράφει: "Τὸ Εὐαγγέλιον... ὁ παρελάβετε, ἐν ᾧ ἑστήκατε, δ ι΄ οὗ καὶ σώζεσθε".

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβα σμιώτατος προεχείρισεΠνευματικ οὺς τοὺς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς, π. ΓεώργιονΚάκκον καὶ π. Δημή τριον Ταρσινόν, ὡμιλήσας καταλ λήλως.

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Κυριακὴ 18 Ἰανουαρίου 2026, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε σ τὸν Ὄρθρο καὶ ἐτέλεσε τὴνΘεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησ ία, μὲ τὴν παρουσία Ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶνκαὶ τῶν Σωμάτων Ἀ σφαλείας.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀνεφέρθη στὸἱστορικό τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀ ποστόλου Ἀνδρέου καὶ στὴνἘπανα κομιδή του στὴν Πάτρα, πρὶν 46 χρόνια, ἑστίασε στὴνμεγάλη εὐε ργεσία ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν πόλη τ ῶν Πατρῶν, ὥστενὰ ἀποστείλη στ ὴν πόλη μας τὸν Πρωτόκλητο ἈπόστολοἈνδ ρέα, προκειμένου νὰ διδάξη, νὰ φωτίση, νὰ βαπτίση, νὰἰδρύση τὴν Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν καὶ νὰ πορφυρώση μὲ τὸαἷμα τοῦ μαρτυ ρίου του, τὰ χώματα τῆς Ἀχαϊκῆς γῆς .

Εἶναι μεγάλη καὶ μοναδικὴ, ξεχ ωριστὴ εὐλογία γιὰ τὴνΠάτρα, ἐ τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, τὸ γεγ ονὸς ὅτι κατέχομε τὴν πανσεβάσμια Κάρα τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστ όλωνκαὶ τὸν Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου του, ἀλλὰ ἔχομε καὶ τὸν Τάφο του, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στὸν Παλαι ὸ Ναό.

Γι΄αυτό, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, πρέπει νὰ εἴμεθαεὐγνώμονες πρὸ ς τὸν Κύριο καὶ τὸν Ἀπόστολον, Ἀνδρέα καὶνὰ ἀγωνιζόμεθα γιὰ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν σωτηρία μας.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεπέμφθη δέησις ὑπὲρμακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίο υ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶνἀοιδ ίμων Μητροπολιτῶν, Γαλλίας Μελετίου καὶ ΠατρῶνΝικοδήμου κ αὶ τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως Παναγιώτου Σιμιγιάτου.