Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της

Την Τετάρτη 21-1-2026 στις 6 το απόγευμα στην «Αγορά Αργύρη»

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της κόβει η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) και προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στις 6.00 μμ στην «Αγορά Αργύρη» (οδός Αγίου Ανδρέου 12).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει ο απολογισμός των δράσεων της οργάνωσης για το 2025 και θα ανακοινωθεί ο προγραμματισμός για το 2026, μια χρονιά κατά την οποία η ΟΙΚΙΠΑ συμπληρώνει 40 χρόνια, ενεργού δράσης και παρουσίας στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην υπόθεση της διεκδίκησης έκτασης 35 στρεμμάτων στην παραλία της Καλόγριας από ιδιώτη, μια υπόθεση που εκκρεμεί παρά τις αντιδράσεις φορέων και βουλευτών της περιοχής.

Στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης θα παρουσιαστεί φωτογραφικό υλικό από τις εκδρομές της ΟΙΚΟ-παρέας στις Βαλτικές χώρες και την Αλβανία.

