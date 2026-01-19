Πάτρα: Συλλυπητήρια για τον Ιωάννη Πολυχρονόπουλο

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου και η Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Φωτεινή Συριώτη, με ανακοίνωση τους εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στο μέλος της Σχολικής Επιτροπής Αικατερίνη Πολυχρονοπούλου και στην οικογένειά της, για την απώλεια του πατέρα της Ιωάννη Πολυχρονόπουλου.

Επίσης η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας με ανακοίνωση της, "εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την απώλεια του πατέρα της Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κέντρου Πόλεως Πάτρας, κας Κατερίνας Πολυχρονοπούλου και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πένθος της, απευθύνοντας στην ίδια και στην οικογένειά της ειλικρινή συλλυπητήρια".

*Η κηδεία του Ιωάννη Ανδρ. Πολυχρονόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών θα τελεστεί την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.