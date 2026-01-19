Θλίψη στην Πάτρα για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

Στο πένθος βυθίστηκαν η ΕΛ.ΑΣ. και η κοινωνία της Πάτρας μετά την είδηση του θανάτου του αποστράτου αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη.

Ο Νίκος Ελευθεριάδης υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση επί σειρά ετών στη Γ’ Αλλαγή της Άμεσης Δράσης Αττικής, ενώ τα τελευταία χρόνια της υπηρεσιακής του πορείας βρισκόταν στο Φωτογραφικό Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν αστυνομικό με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρώπινη προσέγγιση.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στις 14:00 στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γρήγορα γνωστή μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα οποία πλημμύρισαν από μηνύματα συλλυπητηρίων και λόγια αγάπης. Πολλοί μίλησαν για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε όχι μόνο για την υπηρεσιακή του διαδρομή, αλλά και για την προσωπικότητά του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η λιτή ανάρτηση της οικογένειάς του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, με την οποία επιβεβαίωσε την απώλεια:

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας αδελφός Νίκος Ελευθεριάδης. Παρακαλούμε να προσευχηθείτε για την ανάπαυση της ψυχής του. Αιωνία του η μνήμη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Ελευθεριάδης υπήρξε και ενεργό μέλος του προσκοπικού κινήματος, ως πρόσκοπος στο 3ο Σύστημα Προσκόπων Πάτρας, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαχρονική του διάθεση για προσφορά και συμμετοχή στα κοινά.