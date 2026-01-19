Παράταξη Καρπέτα: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ανησυχία των ελαιοπαραγωγών της Δυτικής Ελλάδας

Τη σοβαρή ανησυχία των ελαιοπαραγωγών της Δυτικής Ελλάδας για την αύξηση των αδασμολόγητων εισαγωγών ελαιόλαδου από την Τυνησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα.

Σε ερώτηση που κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης (Π.Ε. Αχαΐας) Νίκος Κοτρωνιάς προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επισημαίνεται ότι η δημόσια δήλωση της Τυνησιακής κυβέρνησης για αύξηση των αδασμολόγητων εξαγωγών ελαιόλαδου προς την Ε.Ε. από 56.000 σε 100.000 τόνους ετησίως συνιστά ευθεία απειλή για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα και ειδικότερα για τη Δυτική Ελλάδα.

Η Δυτική Ελλάδα συνεισφέρει περίπου το 12% της συνολικής αξίας παραγωγής ελαιόλαδου στη χώρα και διαθέτει περίπου 20 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, από τα οποία εξαρτώνται χιλιάδες οικογένειες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ο κ. Κοτρωνιάς προειδοποιεί ότι η περαιτέρω αύξηση των αδασμολόγητων εισαγωγών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέα πίεση των τιμών παραγωγού, ακόμη και κάτω από τα περίπου 4,5 ευρώ το κιλό, πλήττοντας καίρια το ήδη συρρικνωμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Την ίδια στιγμή, τονίζει, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής σε καύσιμα, ενέργεια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα και εργατικά, γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Με την ερώτησή του, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» κ. Νίκος Κοτρωνιάς ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να ξεκαθαρίσει ποιες ενέργειες έχει αναλάβει για την προστασία των ελαιοπαραγωγών και αν έχει απαιτήσει από την Κυβέρνηση ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, απέναντι σε πολιτικές και διεθνείς συμφωνίες, όπως η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur, που θυσιάζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή και υπονομεύουν το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα.