Τραμπ: “Οι ΗΠΑ θα υλοποιήσουν 100% τις απειλές για επιβολή δασμών”

Με “ουδέν σχόλιο” απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από το NBC News αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν βία για να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Στέρρε, κατά την οποία ο Τραμπ είπε ότι δεν αισθάνεται πλέον «υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη», μετά το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Νορβηγία την ελέγχει πλήρως [τη Γροιλανδία], παρά τα όσα λένε», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News. «Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά τα πάντα έχουν να κάνουν με αυτό».

Στην τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ ανέφερε, επίσης, ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη Ρωσία και την Ουκρανία, «και όχι στη Γροιλανδία», ενώ τόνισε ότι θα προχωρήσει «κατά 100%» στην υλοποίηση των απειλών του για την επιβολή επιπλέον δασμών, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.