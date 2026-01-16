Πάσχα 2026: Ποιοι μπορούν να κάνουν φθηνές διακοπές και ποιοι δωρεάν

Φθηνές ή ακόμη και δωρεάν διακοπές θα μπορούν να κάνουν κατά τη φετινή περίοδο του Πάσχα (10-13 Απριλίου) αρκετοί πολίτες σε διάφορους προορισμούς της χώρας, μέσω της αξιοποίησης vouchers «ειδικών» προγραμμάτων για τον τουρισμό.

Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα «Kythira Pass» που θα «τρέξει» κατά την τουριστική περίοδο Απριλίου- Σεπτεμβρίου του 2026 και στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να δοθεί νέο voucher (ψηφιακή χρεωστική κάρτα) ύψους είτε 150 ευρώ είτε 200 ευρώ, καθώς ακόμη το τελικό ποσό δεν έχει οριστεί.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ 2025-2026 του οποίου η διάρκεια είναι έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με 5 ερωτήσεις και απαντήσεις για να κάνουν φέτος οι πολίτες διακοπές κατά την περίοδο του Πάσχα μέσω των προγραμμάτων «Kythira Pass » και Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ 2025-2026. Αναλυτικά:

1) Πώς μπορώ να κάνω φθηνές διακοπές φέτος κατά την περίοδο του Πάσχα (10-13 Απριλίου) με vouchers

Μέσω του νέου προγράμματος «Kythira Pass » του οποίου οι λεπτομέρειες του ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του enikonomia.gr τον Μάρτιο.

Και μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ της περιόδου 2025-2026. Υπενθυμίζεται πως έχει κλείσει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και πως έχουν ανακοινωθεί οι δικαιούχοι.

2) Ποιους προορισμούς αφορούν τα προγράμματα «Kythira Pass » και Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ 2025-2026

Ο δικαιούχος του «Kythira Pass » θα μπορεί να εξαργυρώσει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το voucher σε τουριστικά καταλύματα στα Κύθηρα και να το χρησιμοποιήσει σε καταστήματα του νησιού.

Ο δικαιούχος του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025–2026 θα μπορεί να πραγματοποιήσει διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής του από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται:

-η Λέρος,

– η Λέσβος,

-η Χίος,

-η Κως,

-η Σάμος

-και η Ρόδος,

αλλά και προορισμοί της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας) και της Π.Ε. Μαγνησίας, της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Τρικάλων και του Έβρου

3) Σε ποιους προορισμούς είναι εντελώς δωρεάν οι διανυκτερεύσεις και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια το Πάσχα 2026

Μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025–2026 μπορούν να πραγματοποιηθούν:

έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν στη Λέρο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Κω, στη Σάμο και στη Ρόδο.

έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν στη Βόρεια Εύβοια (Δήμους Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας) και στη Π.Ε. Μαγνησίας, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Έβρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για την περίοδο του Πάσχα (3 Απριλίου 2026 -19 Απριλίου 2026). Επίσης επισημαίνεται πως είναι εντελώς δωρεάν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025–2026.

Σημείωση: Με άλλα λόγια ένα άτομο με αναπηρία που είναι δικαιούχος τουπρογράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025–2026 και που θα κάνει φέτος το Πάσχα διακοπές σε έναν από τους παραπάνω προορισμούς δεν θα πληρώσει τίποτα καθώς επιδοτείται και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

4) Σε ποιους προορισμούς θα καταβάλλετε μικρή συμμετοχή για διανυκτέρευση και ακτοπλοϊκά εισιτήρια το Πάσχα 2026

Μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2025–2026 οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Η συμμετοχή του δικαιούχου στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι 25%.

Ενδεχομένως να χρειαστεί να έχουν και κάποια συμμετοχή και οι δικαιούχοι του προγράμματος «Kythira Pass» τόσο για διανυκτέρευση στο νησί όσο και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα προβλέπεται να δοθεί ένα voucher της τάξεως των 150 ευρώ ή 200 ευρώ.

5) Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του «Kythira Pass» και ποια είναι τα κριτήρια ένταξης

Α. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι:

όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα

ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας

ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος φαίνεται πως θα είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Β. Επίσης «ωφελούμενοι» του δικαιούχου αναμένεται να είναι:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Γ. Δεν αναμένεται να υπάρξουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά για την ένταξη στο πρόγραμμα.