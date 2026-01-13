Χάλκινο μετάλλιο το Fight Club Πάτρας με τον Αντώνη Ντεφάτζιο

Στα Τρίκαλα διεξήχθη τοΠανελλήνιο πρωτάθλημα Τάε κβον ντο Ανδρών – Γυναικών από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 αθλητών και αθλητριών από συλλόγους όλης της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο της διοργάνωσης.

Ο σύλλογος FIGHT CLUB PATRAS CLUB PATRAS A.C. έδωσε δυναμικό «παρών», με τον αθλητή μας Ντεφατζιο Αντώνιο να κατακτά το Χάλκινο μετάλλιο μετάλλιο στην ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική κατηγορία των -68 κιλών.

Ο αθλητής πραγματοποίησε τέσσερις εξαιρετικούς αγώνες, επιδεικνύοντας μαχητικότητα, αγωνιστική ωριμότητα και υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, στοιχεία που τον οδήγησαν επάξια στο βάθρο των νικητών.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής προπόνησης, της σωστής αγωνιστικής προετοιμασίας και της αφοσίωσης τόσο του ίδιου του αθλητή όσο και της προπονητικής ομάδας του συλλόγου μας.

Θερμά συγχαρητήρια στον Ντεφατζιο Αντώνιο για την σημαντική αυτή διάκριση και στον προπονητή του συλλόγου μας Μιχάλη Κωτσόπουλο. Συνεχίζουμε με στόχο ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν και στους αθλητές μας Ζιώγα Ανδρέα και Βάρσο Παναγιώτη, οι οποίοι αγωνίστηκαν με ήθος και αγωνιστικότητα σε ένα δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα, εκπροσωπώντας επάξια τον σύλλογό μας.