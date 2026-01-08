Καμπανάκι για το χάντμπολ στην Πάτρα

Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα… περίμενε να καεί και το δικό σου!!! Ο Ποσειδών Λουτρακίου απέσυρε την ομάδα από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνική ανδρών χάντμπολ…

Που βαδίζουμε;

Μετά το πέρας του α΄ γύρου της Α2 ανδρών χάντμπολ και το δυσάρεστο γεγονός της αποχώρησης από το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών αρχές του νέου έτους, που βαδίζει το χάντμπολ της Πελοποννήσου;

Πριν αρκετά χρόνια η Κόρινθος ανέστειλε το τμήμα χάντμπολ.

Πριν 10 χρόνια η ΑΣΕ Ορμή Πάτρας με 10 τίτλους γυναικών (πρωταθλημάτων και κυπέλλου Ελλάδας) ανέστειλε την λειτουργία της.

Πριν μερικά χρόνια ομάδες του Ναυπλίου (άνδρες – γυναίκες) και οι Ελπίδες Πάτρας (άνδρες) ανέστειλαν την λειτουργία τους.

Πρόσφατα οι ομάδες του Αιγίου (άνδρες – γυναίκες) ανέστειλαν και αυτές την λειτουργία τους.

Πέρσι, μετά από έξι χρόνια, η ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας υποβιβάστηκε στην Β΄ εθνική.

Φέτος δειλά-δειλά ο Πολυνίκης Ναυπλίου συμμετέχει στην Β΄ εθνική ανδρών.

Στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες ο Διομήδης Άργους (άνδρες) και η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας (γυναίκες) κρατούν το χάντμπολ σε υψηλό επίπεδο.

Φτάσαμε στο γεγονός, ομάδες που είναι σε απόσταση 200 km από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, να θεωρούνται παραμεθόριες, όχι μόνον στον ΄΄ χάρτη ΄΄ της χειροσφαίρισης, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Τα έξοδα δυσβάσταχτα. Όλα τα πληρώνουν οι σύλλογοι: μετακινήσεις, διαιτησίες, κριτές, γιατρούς, ενοίκιο των γηπέδων της γ.γ.Α. που χρίστηκαν από την φορολογία του ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ και από το 2026 με τις νέες τιμές των ΄΄ ειδικών εκτιμητών ΄΄ της γ.γ.Α. έρχονται αυξήσεις έως και 400%.

Που πάμε αναλογίζεται κανείς; Που οδηγούμε την νεολαία μας; Σε ποια υγιής κοινωνία; Στα μαχαιρώματα, στον χουλιγκανισμό, στα ποτά και στα ξενύχτια;

Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα του e-kouros ο αθλητισμός της χώρας έχει εγκλωβιστεί στα στενά όρια της Αθήνας/Αττικής και της Θεσσαλονίκης/περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο ποσοστό του 62,11% με το υπόλοιπο 37,89% να μοιράζεται στην επαρχία.

Πως θα ανταπεξέλθουν τα σωματεία που είναι πέριξ των 200 km των δύο παραπάνω μεγάλων αστικών κέντρων; Κάθε μέρα και ένα επαρχιακό σωματείο αναστέλλει την λειτουργία του.

Ποιος θα ΄΄ σκύψει ΄΄ στο πρόβλημα; Οι Διοικήσεις των Αθλητικών Συλλόγων; Η Τοπική Αυτοδιοίκηση; Οι Περιφέρειες; Οι Ενώσεις/Τοπικές Επιτροπές και οι Ομοσπονδίες των Αθλημάτων ή η Πολιτική Ηγεσία του Αθλητισμού;

Είμαι ενεργά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από το 1976 ως αθλητής. Έχω ζήσει και με τις

΄΄ παχιές αγελάδες των επιχορηγήσεων του αθλητισμού ΄΄ και με τις σημερινές καταστάσεις που καλείται ο κάθε παράγοντας να βάζει το χέρι (ως πότε…) στην τσέπη για να βγάλει χρήματα να προσφέρει…

Μήπως πρέπει η Πολιτική Ηγεσία του Αθλητισμού να αλλάξει τον τρόπο κατανομής της φορολογίας του στοιχήματος τουλάχιστον για τις επαρχιακές ομάδες; Χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση οι επαγγελματικοί σύλλογοι και ο ΄΄ αιμοδότης ΄΄ του ερασιτεχνικού αθλητισμού να αρκείται στα ψίχουλα της τάξεως των 1.00,00 - 1.500,00 ευρώ; Για ποιο κίνητρο να ασχοληθούν οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ;

Εάν δεν παρθούν γρήγορα δραστικά μέτρα θα αργό πεθαίνουν τα επαρχιακά σωματεία και θα αφανιστούν.

* Του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου