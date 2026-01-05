Ακίνητα: Πακέτο φοροελαφρύνσεων φέρνει το 2026 - Τι προβλέπεται για κλειστά διαμερίσματα, AirBnb και ανακαινίσεις

Ένα εκτεταμένο πλέγμα φορολογικών παρεμβάσεων τίθεται σε εφαρμογή από το 2026, διαμορφώνοντας νέο τοπίο για ιδιοκτήτες, επενδυτές και αγοραστές ακινήτων.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν, αφενός, στη μείωση των φορολογικών βαρών και, αφετέρου, στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στην αγορά παραμένουν έντονες.

Κίνητρα για κλειστές κατοικίες

Κεντρικό ρόλο στο πακέτο έχουν τα κίνητρα για την επαναφορά κλειστών κατοικιών στην αγορά. Ιδιοκτήτες που έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ενοικιάσουν σπίτια τα οποία παρέμεναν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια ή μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα σχετικά μισθώματα για διάστημα τριών ετών.

Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., με αυξημένα όρια για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, υπό την προϋπόθεση μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

ΕΝΦΙΑ και μικροί οικισμοί

Παράλληλα, σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα δουν αυτόματη μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026, εφόσον η κύρια κατοικία τους βρίσκεται σε οικισμό έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής (με εξαίρεση τα νησιά), και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

ΦΠΑ, φόρος μεταβίβασης και υπεραξία

Στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις αγοραπωλησίες. Έτσι, οι συναλλαγές συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%, μειώνοντας αισθητά το συνολικό κόστος για τους αγοραστές.

Ταυτόχρονα, διατηρείται σε αναστολή και ο φόρος υπεραξίας 15%, στοιχείο που περιορίζει τη φορολογική επιβάρυνση στις μεταβιβάσεις και συμβάλλει στη διατήρηση της κινητικότητας στην αγορά.

Ανακαινίσεις και φορολογικές εκπτώσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις ανακαινίσεις. Δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης που θα πραγματοποιηθούν το 2026 οδηγούν σε μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, με ανώτατη ετήσια έκπτωση 3.200 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πληρωμές να γίνονται ηλεκτρονικά και τα παραστατικά να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Φορολογία εισοδημάτων από ενοίκια

Σημαντική αλλαγή καταγράφεται και στη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια. Ο συντελεστής για το τμήμα εισοδήματος από 12.000 έως 24.000 ευρώ μειώνεται από 35% σε 25% για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027.

Η ελάφρυνση μπορεί να ξεπεράσει τα 1.300 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το συνολικό ύψος των μισθωμάτων, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη τη βασική δομή της φορολογικής κλίμακας.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις του 2026 διαμορφώνουν ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον για την ακίνητη περιουσία, με στόχο την κινητοποίηση αδρανών ακινήτων και τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας.

Το κατά πόσο οι ελαφρύνσεις αυτές θα μεταφραστούν σε περισσότερα διαθέσιμα σπίτια και μεγαλύτερη ισορροπία στην αγορά κατοικίας θα φανεί στην πράξη, καθώς τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται.

ΠΗΓΗ imerisia.gr