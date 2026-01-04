Επίθεση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη δήλωση Μητσοτάκη

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην αντιπολίτευση η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με τα κόμματα να καταγγέλλουν ευθέως τη στάση της κυβέρνησης και να μιλούν για εγκατάλειψη θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου.

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική σιωπή και εγκατάλειψη της διεθνούς νομιμότητας

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι «με καθυστέρηση πολλών ωρών και με εμφανή απροθυμία», ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «δεν έχει τίποτα να σχολιάσει» για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή αυτή συνιστά πλήρη εναρμόνιση με «τον νόμο της ζούγκλας» και εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φράση του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», η οποία χαρακτηρίζεται βαθύτατα προβληματική και ντροπιαστική για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει, παράλληλα, μια σειρά αιχμηρών ερωτημάτων, διερωτώμενο αν η ίδια στάση θα τηρηθεί και σε μελλοντικές επεμβάσεις, αλλά και αν θα έπρεπε να είχε επιλεγεί αντίστοιχη «σιωπή» στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 ή στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. «Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Η διεθνής νομιμότητα δεν είναι α λα καρτ

Σε εξίσου υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητη» τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Όπως υπογραμμίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το διεθνές δίκαιο αφορά όλους και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της υποκρισίας. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χαϊδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ και είτε στηρίζει είτε σχετικοποιεί την εισβολή στη Βενεζουέλα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί ότι η επιβολή του «δικαίου του ισχυρού» υπονομεύει δικαιώματα λαών και κρατών και είναι ακριβώς η ίδια λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Τονίζει, τέλος, ότι η χώρα οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο σταθερά και συνολικά, ιδίως από τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΚΚΕ: Κυνική και ντροπιαστική παρέμβαση

Ιδιαίτερα οξύς ήταν ο λόγος του ΚΚΕ, το οποίο κάνει λόγο για «κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση», που, όπως αναφέρει, ξεπερνά ακόμη και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λειτουργεί ως «τοποτηρητής του αμερικανικού ιμπεριαλισμού», υιοθετώντας πλήρως τα προσχήματα των ΗΠΑ για την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο και αρνούμενος το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει το μέλλον του. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η δήλωση αυτή νομιμοποιεί στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, παραπέμποντας και στην τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.

«Ντροπή και αίσχος», καταλήγει η ανακοίνωση, καλώντας τον ελληνικό λαό να καταδικάσει τη στάση της κυβέρνησης.

Νέα Αριστερά: Δουλική στάση, ντροπιαστική και επικίνδυνη

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα έκανε λόγο για «δουλική στάση» του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς την ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα.

Ο Αλέξης Χαρίτσης διερωτάται πότε ακριβώς θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι «καλή ώρα» για να μιλήσει η Ελλάδα για διεθνή νομιμότητα, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή οδηγεί στη γενικευμένη αποδοχή της κατάλυσης του διεθνούς δικαίου και της επικράτησης του δικίου του ισχυρού. «Δεν είναι θέμα αρχών, είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής», καταλήγει, σημειώνοντας: «Όχι στο όνομά μας. Όχι στο όνομα του ελληνικού λαού».