Μητσοτάκης για Μαδούρο: «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.
Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα αγγλικά αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ήταν «επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας» και προσθέτει:
«Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.
Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.
«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά
Μεσολόγγι: Το ασθενοφόρο που δώρισε η Αθηνά Παπαχρήστου παραμένει στο συνεργείο επί μισό χρόνο
Μπλόκο Νίκαιας: Οι αγρότες προτείνουν πανελλαδικό μπλακ άουτ στην επικείμενη σύσκεψη στα Μάλγαρα- Κλειστή η Περιμετρική
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr