Νίκαια: Οι αγρότες προτείνουν πανελλαδικό μπλακ άουτ- Κλειστή η Περιμετρική

Αποφασισμένοι για έντονη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εμφανίζονται οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας.

Στη χθεσινή (2/1) συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου αποφάσισαν ότι στην αυριανή (4/1) πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα θα προτείνουν τη διεξαγωγή 48ωρου πανελλαδικού μπλακ άουτ από όλα τα μπλόκα της χώρας, αμέσως μετά τα Θεοφάνεια (6/1).

Σύμφωνα και με το onlarissa.gr, όπως εξήγησε σε δηλώσεις του το Σάββατο (3/1) το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας κ. Κώστας Μητροδήμος, «η απόφαση που πάρθηκε χθες και θα ανακοινωθεί και στη γενική συνέλευση σήμερα είναι να περάσουν όλοι οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, να γυρίσουν όλος ο κόσμος σπίτια τους. Δεν τους είχαμε κλείσει ποτέ, ούτε θέλουμε να το κάνουμε, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Αλλά μετά τα Φώτα, 48ώρες blackout, σφίγγει όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η πρότασή μας αύριο πάνω στα Μάλγαρα, από τον μπλόκο της Νίκαιας…. Από κει και πέρα… θα αποφασιστεί αύριο στα Μάλγαρα.

Θέλουμε το διάλογο με τον Πρωθυπουργό, αλλά με δεσμεύσεις και υπογραφές. Πέρσι, 11 Μαρτίου, έξυσε τον πάτο του βαρελιού για να μας δώσει τι; Τα ίδια πράγματα. Με τα ίδια πράγματα δεν καθόμαστε σε τραπέζι διαλόγου… Θα πω κάτι για τον αγαπητό κύριο Τσάρα. Το προσδόκιμο του κάθε υπουργού σε αυτή την καρέκλα, την ηλεκτρική, είναι ένα έτος. Πέντε χρόνια, πέντε υπουργοί. Δεν ξέρουμε ότι αύριο μεθαύριο θα είναι ο κύριος Τσάρας στη θέση του και οι υφυπουργοί στη θέση τους. Εμείς όμως είμαστε εδώ, είμαστε μια ζωή εδώ και θα παραμείνουμε εδώ».

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων, ο κ. Μητροδήμος προανήγγειλε «μηνύσεις σε όλα τα site από Δευτέρα».

Διάλογος μόνο με δημοσιονομικές δεσμεύσεις

Από την πλευρά του το μέλος του Δ.Σ. της Διεπαγγελματικής Βάμβακος κ. Γιώργος Καραΐσκος σημείωσε πως «θα πάμε στο Πανελλαδικό των Μπλόκων αύριο στα Μάλγαρα, με την πρόταση ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο εφόσον βρει δημοσιονομικά μέτρα ο Πρωθυπουργός για να μας προτείνει για τη λύση των προβλημάτων, γιατί απλά λένε ότι "λύσαμε", αλλά εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένα αιτήματα, κοστολογημένα, με νούμερα, και σε αυτά δεν έχουμε απαντήσεις. Εάν μας πει ότι "βρήκα τον δημοσιονομικό χώρο", είμαστε έτοιμοι για τον διάλογο. Διαφορετικά, η απόφαση της συντονιστικής είναι ότι από την Πέμπτη και μετά θα κλιμακώσουμε τον αγώνα και θα σκληρύνουμε τη στάση μας με blackout σε όλη την Ελλάδα».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το εάν υπάρχει και σκέψη για «απόβαση» στο Σύνταγμα, στην πρωτεύουσα, είπε ότι «όλα είναι μέσα στο τραπέζι των προτάσεων και αυτό θα ισχύσει, αλλά πρώτα, πριν πάμε εκεί, θα θέλαμε να κάνουμε τη συνάντηση, γιατί αν η συνάντηση δεν φέρει αποτελέσματα, η κλιμάκωση είναι δεδομένη και θα περιμένουμε μια καινούργια συνάντηση μέχρι που πραγματικά να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε».

Σήμερα (3/1) εξάλλου αναμένεται να λάβει χώρα και γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Κλειστή η μεγάλη Περιμετρική

Στο εκ νέου κλείσιμο της Περιμετρικής Οδού της Πάτρας προχώρησαν σήμερα οι αγρότες της Αχαΐας, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, ενόψει της Πανελλαδικής Συνέλευσης των μπλόκων αύριο Κυριακή στα Μάλγαρα. Εκεί αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες 34 ημέρες.

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Αχαΐας θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για να παρουσιάσει τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, η Περιμετρική Πατρών είναι κλειστή μεταξύ των κόμβων Γλαύκου και Κ1 (λιμάνι Πάτρας), με την κυκλοφορία να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.