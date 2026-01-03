Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά: Εκπυρσοκρότησε η καραμπίνα και τραυμάτισε τον αδελφό του

Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά χθες, Παρασκευή (2/1), όταν ένας άνδρας τραυμάτισε τον αδελφό του με καραμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24 από την αστυνομία, όλα συνέβησαν όταν ο 36χρονος αποφάσισε να δείξει την καραμπίνα που μόλις είχε καθαρίσει, στον 38χρονο αδελφό του.

Όμως φαίνεται πως είχε ξεχασμένα δύο φυσίγγια και ένας λάθος χειρισμός ήταν αρκετός, ώστε να εκπυρσοκροτήσει το όπλο και ο 38χρονος να τραυματιστεί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε πως έχει τραυματιστεί στο χέρι και το πόδι, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 36χρονιος συνελήφθη από τους αστυνομικούς.



