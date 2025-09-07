Θεσσαλονίκη: Ένοπλος απείλησε με καραμπίνα νεαρούς σε πάρκο

Τα περιστατικά βίας και οπλοκατοχής, δεν έχουν τέλος – αυτή τη φορά, ένα αρκετά σοκαριστικό συμβάν καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να κραδαίνει καραμπίνα και να απειλεί παιδιά επειδή κάνουν φασαρία.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο αποψινό (07.09.2025) κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, καταγράφεται η στιγμή που ο εν λόγω άνδρας βγαίνει εκνευρισμένος από το σπίτι του, σε γειτονιά της Θεσσαλονίκη, κρατώντας μία καραμπίνα στο χέρι.

Ο ένοπλος βγαίνει από το σπίτι του και κατευθύνεται με το όπλο στο χέρι στο απέναντι παρκάκι.

Εκεί, όπως ανέφεραν μαρτυρίες, βρίσκονταν μία παρέα ανήλικων παιδιών, η οποία φαίνεται πως έκανε φασαρία και ενόχλησε τον άνδρα.

Ο ένοπλος αφού εκφόβισε τα παιδιά με την καραμπίνα, επέστρεψε στην κατοικία του.