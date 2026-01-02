σπιράλ: Στήνει και φέτος «το δέντρο με το γάλα»

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το σπιράλ συνεχίζει την παράδοση αλληλεγγύης και προσφοράς, διοργανώνοντας για 5η συνεχή χρονιά τη δράση-θεσμό «Δέντρο με το Γάλα».

"Με πνεύμα προσφοράς και ενσυναίσθησης προς τους συνδημότες μας που βρίσκονται σε ανάγκη – και ιδιαίτερα προς τα μικρά παιδιά που στερούνται το καθημερινό, πολύτιμο γάλα – καλούμε όλους τους Πατρινούς και τις Πατρινές να ενώσουμε δυνάμεις και να δημιουργήσουμε μαζί ένα μεγάλο «Δέντρο» γεμάτο γάλα!

Η δράση θα πραγματοποιηθεί:

Παραμονή Θεοφανίων, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Ώρες: 11:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

Στο «Παναχαϊκόν», στην πλευρά της πλατείας Υψηλών Αλωνίων

Συγκεντρώνουμε αποκλειστικά γάλα εβαπορέ (μακράς διαρκείας) – όχι παιδικό – σε οποιαδήποτε ποσότητα μπορεί ο καθένας να προσφέρει, από ένα κουτί μέχρι όσα περισσότερα είναι δυνατόν.

Τα συγκεντρωμένα γάλατα, συσκευασμένα με προσοχή, θα διανεμηθούν τις επόμενες ημέρες σε οικογένειες, ιδρύματα και κοινωνικές δομές της πόλης μας, για τις οποίες έχει προηγηθεί σχετική καταγραφή αναγκών.

Τη διοργάνωση της δράσης ανέλαβε για ακόμα μία χρονιά η Ομάδα Εργασίας #εθελοντισμός σε συνεργασία με την ομάδα #κοινωνία του σπιράλ.

Ας πολλαπλασιάσουμε τη χαρά και ας φέρουμε το φως στα χαμόγελα των μικρών παιδιών! Πάμε όλοι μαζί! Μοιραστείτε τη δράση με φίλους, συγγενείς και γνωστούς – κάθε κουτί μετράει!" αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το σπιράλ.