Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στηρίζει την «Κιβωτό της Αγάπης»

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας παρέδωσε τρόφιμα και είδη υγιεινής στην πρόεδρο της «Κιβωτού της Αγάπης», Κατερίνα Νικολάου με στόχο τη στήριξη των αναγκών του ιδρύματος και την ενίσχυση των εργαζομένων του.

"Αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής τον συντονιστή της Κώστα Μαλαμή, συναντήθηκε με την πρόεδρο του ιδρύματος ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Κατερίνα Νικολάου, στα γραφεία του. Η αντιπροσωπεία παρέδωσε στην πρόεδρο τα τρόφιμα και τα είδη υγιεινής που συγκεντρώθηκαν την περασμένη Κυριακή 28 Δεκέμβρη στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στα πλαίσια της δράσης αλληλεγγύης που οργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή, για τη στήριξη της δομής" αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, σε ανακοίνωσή του. Και προσθέτει: "Η νομαρχιακή επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέλει να ευχαριστήσει τους δεκάδες συνανθρώπους μας, μέλη του κόμματος και μη, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Οργάνωσης για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών της "Κιβωτού της Αγάπης". Τα μέλη της Ν.Ε. Αχαΐας είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εργαζομένους της Κιβωτού της Αγάπης και να συζητήσουν με την Πρόεδρο τα μεγάλα, κυρίως οικονομικά, προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Από την πλευρά τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Π Σ. δεσμεύτηκαν ότι θα είναι πάντα στο πλευρό των εργαζομένων και των τροφίμων για ότι κι αν χρειαστούν".