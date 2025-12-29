Συνελήφθη παίκτης του Κολοσσού Ρόδου για υπόθεση ναρκωτικών

Παίκτης του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη με ποσότητα χασίς και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα
Στη σύλληψη παίκτη του Κολοσσού Ρόδου προχώρησαν, το μεσημέρι της Δευτέρας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά ναρκωτικές ουσίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στην κατοχή του μπασκετμπολίστα εντοπίστηκε ποσότητα χασίς, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:00.Οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί και να του απαγγελθούν οι κατηγορίες.
