Περιστέρι - Προμηθέας 80-92: Σπουδαία νίκη και φινάλε στο 2025

O Κλοντέλ Χάρις ξεχώρισε για τους "πορτοκαλί" με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ

Με σημαντική νίκη έκλεισε το 2025 ο Προμηθέας, που το απόγευμα της Κυριακής (28/12) πέρασε νικηφόρα από το "Ανδρέας Παπανδρέου" στην 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι "Προμηθείς" επικράτησε 92-80 του Περιστερίου Betsson και ανέβηκε στο 6-5 (3-2 εντός, 3-3 εκτός έδρας), με τον Κλοντέλ Χάρις να ξεχωρίζει στην επίθεση, σημειώνοντας 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά των Χάμοντς, Γκρέι και Κόουλμαν.

Με την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα, ο Προμηθέας μπήκε σε τροχιά τετράδας, καθώς βρίσκεται πλέον μία νίκη πίσω από την ΑΕΚ, την οποία θα υποδεχθεί την επόμενη αγωνιστική στο Τόφαλος.

Στο 5-6 έπεσε το Περιστέρι (3-3 εντός και 2-3 εκτός έδρας), που γκρεμίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο και εκτός από τους Ιτούνας, Χάρις, Βαν Τούμπεργκεν δεν είχε άλλον σε αρκετά καλή κατάσταση.

14-13 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 36-36 οι πόντοι στη ρακέτα, 8-20 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ), 21-11 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 26-33 οι πόντοι από τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Τσολάκος, Αγγελής

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-13, 42-39, 59-72, 80-92

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Καρντένας 12 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βαν Τούμπεργκεν 15 (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέιν 6 (5 ριμπάουντ), Χάρις 13 (2/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πετράκης, Γιάνκοβιτς 8 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ιτούνας 11 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καπιρέλης, Μουράτος 5, Τζιάλλας, Αμπερκρόμπι 2, Κακλαμανάκης 8 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάμοντς 18 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Κόουλμαν 10 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπαζίνας 5 (4 ασίστ), Γκρέι 18 (6/10 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/7 βολές), Μακούρα 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάρις 25 (3/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλώτας 4 (1/7 σουτ), Καπετάκης, Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 2 (7 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου Betsson: 20/38 δίποντα, 7/23 τρίποντα, 19/24 βολές, 37 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 9 επιθετικά), 17 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 20/45 δίποντα, 11/35 τρίποντα, 19/21 βολές, 45 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 19 επιθετικά), 13 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 13η αγωνιστική το Περιστέρι θα παίξει στον Ηρακλή (3/1 στις 18:15), ενώ ο Προμηθέας θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (3/1 στις 18:15).

 

